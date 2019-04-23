 Sri Lanka′da fatura Savunma Bakanı ve Emniyet Müdürü′ne kesildi | DÜNYA | DW | 24.04.2019

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DÜNYA

Sri Lanka'da fatura Savunma Bakanı ve Emniyet Müdürü'ne kesildi

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, 359 kişinin ölümüne neden olan saldırılar sonrası Savunma Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü'nün istifasını istedi. Sirisena, yetkilileri ellerindeki istihbaratı paylaşmamakla suçluyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük yıkım yaşadı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük yıkım yaşadı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkesindeki bombalı saldırıların ardından Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ve Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara'dan istifalarını sunmalarını istedi.

Sirisena, söz konusu yetkililerin olası intihar saldırıları konusunda geçtiğimiz haftalarda istihbarat edindiklerini ancak bu bilgileri kendisiyle paylaşmadıklarını söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de kendisinin ya da kabinesinin, istihbarat raporlarıyla ilgili uyarılmadığını ifade etti.

Yetkililerin yerine geçecek isimler açıklanmadı. Ancak Devlet Başkanı Sirisena, Savunma Bakanı'nı 24 saat içinde değiştirmeyi planladığını belirtti.

Sri Lanka'da geçen hafta sonu üç kilise ve beş yıldızlı üç oteli hedef alan eş zamanlı saldırılarda can kaybı 359'a yükseldi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, hâlen birçok yaralının hastanede yaşam mücadelesi vermesi nedeniyle artıyor. Şu an 400'ü aşkın kişi hastanede tedavi görüyor.

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"İyi eğitimli, zengin aile çocukları"

Saldırıları Salı günü IŞİD üstlendi. Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene ise bugün düzenlediği basın toplantısında, saldırıların Sri Lanka'da yerleşik olan ancak muhtemelen uluslararası destek alan iki örgüt tarafından düzenlendiğini söyledi. Wijewardene, bu gruplardan birinin Ulusal Tevhid Cemaati olduğunu belirtti.

Yetkililer, IŞİD'in saldırılara dahlinden emin değil. Ancak birçoğu, saldırganların yabancı militanlardan finansman ve tavsiye desteği aldığı görüşünde.

Wijewardene, intihar saldırganlarının birçoğunun iyi eğitimli olduğunu ve zengin ailelerden geldiklerini söyledi.

"Bu ülkedeki tek dinin İslam olabileceği düşüncesindeler" diyen Wijewardene, saldırganlardan en az birinin hukuk mezunu olduğunu ve bazılarının İngiltere veya Avustralya'da eğitim gördüğünü belirtti.

DW,AP,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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