Sri Lanka'da üç kilise ve üç otelde patlama

Hristiyan alemi Paskalya yortusunu kutlarken, Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka üç kilise ve üç otele düzenlenen saldırıların şokunu yaşıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 156’ya yükseldiği bildirildi. Emniyet yetkilileri ölenler arasında en az 35 yabancı uyruklunun da bulunduğunu açıkladı. 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir emniyet sözcüsü sadece Başkent Kolombo'nun kuzeyinde bulunan Katuwapitiya'daki St. Sebastian kilisesindeki patlamada en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Batticaloa'daki bir kilisede de en az 25 kişi hayatını kaybetti. Kolombo'da Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel ve Cinnamon Grand Colombo otellerine düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananların tam sayısı ise henüz bilinmiyor.

Başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen "korkakça saldırıları" kınadı ve bugün ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını açıkladı.

Sri Lanka Ulusal Hristiyan Protestan Birliği'nin (NCEASL) verilerine göre, ülkede geçen yıl Hristiyanlara yönelik 86 ayırımcılık, tehdit ve şiddet vakası gerçekleşti. Birlik bu yıl ise bu tip 26 vakanın gerçekleştiğini açıkladı.

Sri Lanka'da 2012 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 22 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 70'i Budist, yüzde 12,6'si Hindu, yüzde 9,7'si Müslüman, Yüzde 7,6'sı ise Hristiyanlardan oluşuyor.

Reuters,BW/SÖ

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