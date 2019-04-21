 Sri Lanka′da ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 21.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

Ölü sayısının giderek arttığı Sri Lanka'daki saldırılarla ilgili olarak yedi kişi gözaltına alındı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, sosyal medya ve mesajlaşma servisleri erişime kapatıldı.

default

Hristiyan alemi Paskalya yortusunu kutlarken, Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka aynı günde meydana gelen sekiz saldırının şokunu yaşıyor. Üç Kilise ve üç otele düzenlenen saldırıların ardından iki patlama daha meydana geldi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 207'ye yükseldi. Emniyet yetkilileri ölenler arasında en az 35 yabancı uyruklunun bulunduğunu açıkladı.

Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene düzenlediği basın toplantısında saldırıların sorumlularının kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Saldırıları “aşırı grupların” düzenlediği bir “terör olayı” olarak tanımlayan Wijewardene, ülkede on iki saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ölenler arasında iki Türk vatandaşı da var

Anadolu Ajansı saldırılarda iki Türk vatandaşının da öldüğünü bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, hayatını kaybedenlerin aileleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle, Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur" ifadelerine yer verildi.

Başbakan: Saldırılar korkakça

Başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen "korkakça saldırıları" kınadı ve bugün ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını açıkladı.

Sri Lanka Ulusal Hristiyan Protestan Birliği'nin (NCEASL) verilerine göre, ülkede geçen yıl Hristiyanlara yönelik 86 ayırımcılık, tehdit ve şiddet vakası gerçekleşti. Birlik bu yıl ise bu tip 26 vakanın gerçekleştiğini açıkladı.

Sri Lanka'da 2012 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 22 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 70'i Budist, yüzde 12,6'si Hindu, yüzde 9,7'si Müslüman, Yüzde 7,6'sı ise Hristiyanlardan oluşuyor.

Reuters,BW/SÖ

©Deutsche Welle Türkçe  

Benzer içerik

Sri Lanka Colombo Explosion in St. Anthony's Kirche

Dünya liderlerinden Sri Lanka ile dayanışma mesajları 21.04.2019

Paskalya yortusunda peş peşe düzenlenen saldırılarla sarsılan Sri Lanka’ya dünya liderlerinden taziye ve dayanışma mesajları geldi.

Athen Explosion Griechenland

Atina'da kilise önünde patlama 27.12.2018

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne bırakılan el yapımı patlayıcı, bir polis ve bir sivilin yaralanmasına yol açtı.

Kenia Nairobi Explosion und Schüsse in Hotel und Bürogebäude

Kenya'da Eş Şebab'dan otele saldırı 15.01.2019

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi. Hükümet durumun kontrol altına alındığını belirtirken, saldırıyı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Libya'da Hafter güçlerine karşı taarruz

Libya'da Trablus'u ele geçirmek isteyen Hafter güçlerine yönelik karşı taarruz başlatıldı. Çatışmalar Trablus'un güneyinde yoğunlaşıyor. Libya'daki çatışmalar sonucu ölenlerin sayısı ise 220'ye çıktı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  