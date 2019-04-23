Sri Lanka'da ölü sayısı 359'dan 253'e düşürüldü

Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, geçen Pazar günü düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 253 olduğunu duyurdu. Saldırılardaki can kaybı daha önce 359 olarak açıklanmıştı.

Savunma Bakan Yardımcısı Wijewardene, ülkedeki morglardan gelen yanlış veriler nedeniyle böyle bir hata yapıldığını söyledi. Wijewardene, " Daha önceki sayıyı bize Sağlık Bakanlığı vermişti" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gerçek sayıya tüm otopsilerin tamamlanmasının ardından ulaşıldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, bazı kurbanların parçalara ayrılmış cesetlerinin birden fazla kez sayıldığının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, otopsi ve DNA raporlarının karşılaştırılmasının ardından ölü sayısının 359'dan 253'e düşürüldüğünü belirtti.

Reuters'a konuşan üst düzey sağlık yetkilisi Anil Jasinghe ise kurbanlara ait "çok sayıda vücut parçası" olduğu için tam sayı vermekte zorlanıldığını ifade etti.

Sri Lanka'da Paskalya Yortusu'nda düzenlenen eş zamanlı saldırılarda üç kilise ve beş yıldızlı üç otel hedef alınmıştı.

Saldırıları Salı günü IŞİD üstlendi. Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene ise saldırıların Sri Lanka'da yerleşik olan ancak muhtemelen uluslararası destek alan iki örgüt tarafından düzenlendiğini söylemişti. Wijewardene, bu gruplardan birinin Ulusal Tevhid Cemaati olduğunu belirtmişti. Yetkililer, IŞİD'in saldırılara dahlinden emin değil. Ancak birçoğu, saldırganların yabancı militanlardan finansman ve tavsiye desteği aldığı görüşünde.

DW,AFP,rtr/CÖ,GA

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