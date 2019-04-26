 Sri Lanka: IŞİD operasyonunda 15 kişi öldü | DÜNYA | DW | 27.04.2019

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DÜNYA

Sri Lanka: IŞİD operasyonunda 15 kişi öldü

Sri Lanka’da 253 kişinin öldürüldüğü bombalı saldırıların ardından IŞİD’e yönelik bir operasyonda, etrafı çevrilen bir binada patlamalar meydana geldi. Binada 6’sı çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Sri Lanka'nın Kalmunai kentinde IŞİD'e karşı operasyon düzenlendi

Sri Lanka'da IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlar sırasında, en az 15 kişi öldürüldü. Polis sözcüsü, ülkenin doğusunda yer alan Kalmunai şehrinde polisin ve askerlerin Cuma gecesi bir binaya düzenlediği operasyonda, içerideki silahlı grup ile çatışma yaşandığını; saatler süren operasyon sonunda binada patlamalar olduğunu açıkladı. Sözcü,  daha sonra yapılan incelemede 6’sı çocuk, 3'ü kadın en az 15 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

140 kişi aranıyor

Polisin olay sonrasında ülkenin doğusundaki birçok yerde sokağa çıkma yasağı koyduğu bildiriliyor.

Geçen Pazar günü Paskalya Yortusu sırasında kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetmişti. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırıların ardından polisin, IŞİD bağlantılı olduğu düşünülen 140 kişiyi aradığını açıklamıştı. Yaklaşık 500 kişinin yaralandığı saldırıları IŞİD üstlenmişti.

 Sri Lanka, in Kalmunai (Reuters/D. Liyanawatte)

Operasyon sırasında meydana gelen patlama sonrasında 15 kişinin öldüğü tespit edildi

Katolik ayinler iptal

Sri Lanka'da hükümet yeni saldırıların düzenlenmesinden kaygı duyuyor. Kalmunai kentinde polisin, patlayıcıların, asker üniformalarının ve IŞİD bayraklarının bulunduğu bir depo ele geçirdiği bildirildi. Yeni saldırıların düzenlenebileceği endişesiyle ülkedeki tüm Katolik dini ayinler gelecek haftaya kadar iptal edildi.

Ulusal Tevhid Cemaati'nin kurucusu da intihar saldırısında öldü

Sri Lanka hükümeti, IŞİD'in saldırılarda yerel bir terör örgütü ile işbirliği yaptığı kanısında. Saldırıların planlayıcısının Ulusal Tevhid Cemaati'nin lideri olduğu öne sürülüyor. Örgütün ayrıca geleneksel Sufi camilerine de saldırı planı yaptığı iddia ediliyor.

Bu arada hükümet, Ulusal Tevhid Cemaati'nin kurucusu Zahran Haşim'in, Pazar günü başkent Kolombo'daki Shangri-La Oteli'ne yönelik intihar saldırısında öldüğünü doğruladı.

epd,DHA,dpa/AÜ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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