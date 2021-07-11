Srebrenitsa Katliamı'nın 26'ncı yıldönümü: Kurbanlar için anma töreni

Uluslararası toplum tarafından, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işlenen ilk ve tek soykırım olarak kabul gören Srebrenitsa Katliamı'nda öldürülen 8 binden fazla Boşnak, katliamın 26'ncı yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla Srebrenitsa'da anıldı.

Ayrıca daha önce bir toplu mezarda bulunan ve DNA testleri sonucu kimlikleri tespit edilen 19 Boşnak'ın tabutu da bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Söz konusu kurbanlar yaşları 16 ile 63 arasında değişen 16 yetişkin erkek, 18 yaşın altında iki genç ve bir kadından oluşuyor.

Sırp savaşçıların 11 Eylül 1995 yılında başlattığı katliamda en az 8 bin 372 Boşnak Müslümanın katledildiği biliniyor. Son olarak defnedilen 19 kişiyle, kimlikleri tespit edilenlerin sayısı 6 bin 671'e yükselmiş durumda.

BM ve AB’den mesaj

Srebrenitsa Katliamı’nın 26’ncı yılı vesilesiyle Birleşmiş Milletler (BM) ve AB de mesaj yayınladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Srebrenitsa Soykırımı’nı asla unutmayacağız" dedi. Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırım ve savaş suçlarının inkârı veya savaş suçlarının yüceltilmesi kabul edilemez" dedi. Guterres, Balkan bölgesinin barışçıl geleceği için çalışmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise mesajında "Bugün kurbanların ailelerine ve sevenlerine saygılarımızı sunuyoruz. Acımızda birleştik. Ama aynı zamanda Avrupa'da bir daha asla böyle vahşet görmemek umudunda da…" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında düzenlenen anma törenine bir videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, Srebrentisa'nın kalbimizde açtığı yaralar hala kanamaya devam ediyor (…) Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca mesajında tüm siyasilere, "nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşma" çağrısı yaptı.

Srebrenitsa Katliamı, 1992-1995 yılları arasında, Bosna-Hersek'teki Boşnak, Hırvat ve Sırp toplumlar arasında yaşanan savaşın en kanlı olaylarından biri olarak tarihe geçti. Ratko Mladiç'in komuta ettiği Sırp Cumhuriyeti Ordusu'na (VRS) bağlı güçlerle, polis ve paramiliter grupların işlediği katliamlar 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından "soykırım" olarak kabul edildi.

İşlenen soykırıma müdahale etmeyen ve hatta kendi bünyesinde çalışan Müslüman personeli dahi Mladiç'in emrindeki kuvvetlere teslim eden, Hollandalı askerlerden oluşan bölgedeki Birleşmiş Milletler Koruma Gücü'nün (UNPROFOR) komutanı Thom Karremans da 2011 yılında Hollanda'daki bir mahkeme tarafından, katliamda sorumluluk taşımaktan suçlu bulundu.

Ratko Mladiç'in ise, savaş ve insanlığa karşı suçlardan daha önce çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası, Lahey kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi tarafından geçen ay onaylandı.

AP,DW / ET,BÖ

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