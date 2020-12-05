Sputnik V'in yüzde 91.4 etkili olduğu açıklandı

Rusya'nın Gamaleya Araştırma Merkezi'nde geliştirilen Sputnik V aşısının son kontrol denemelerinden gelen sonuçlara dayanarak aşının yüzde 91.4 oranında etkinlik sağladığı duyuruldu.

Aşının geliştirilmesi ve pazarlamasıyla ilgilenen Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), 22 bin 714 katılımcının yer aldığı son aşı deneylerinden elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre aşı deneylerinde yer alan 22 bin 714 katılımcıdan yalnızca 78 kişi COVID-19’a yakalandı. Yetkililer söz konusu 78 kişiden 62'sinin plesebo grubunda olduğunu belirtti.

"Ağır vakaları yüzde yüz önlüyor"

Sputnik V'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda, denemeler sonucunda COVID-19 yakalanan 78 kişi içinde, hastalığı ağır geçiren yalnızca 20 kişi olduğuna ve bu 20 kişinin tamamının plasebo grubunda olduğuna dikkat çekildi.

Bu sebeple aşının, hastalığın ağır seyredebileceği kişilerde koruyuculuk oranının, yüzde 100 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sputnik V, Rusya’da şu an üçüncü faz aşamasında olan iki aşıdan biri. Aşı, 11 Ağustos'ta Rusya tarafından kullanım için tescil edilmişti. Bu sebeple henüz son aşama denemeleri tamamlanmamış olsa da aşı Rusya’da kullanılıyor.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Türk basınına verdiği bir demeçte Sputnik V'nin GLP şartlarına (iyi laboratuvar uygulamaları) uymadığını belirterek "ilgi alanlarından çıktığını" söylemişti.

Koca aşının DSÖ şartlarına uygun olmadığını belirtip ruhsat almasının mümkün olmadığını da eklemişti.

Ancak Rus basınına bilgi veren RDIF yetkilileri, Türk yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor.

DW / DBN,HS

© Deutsche Welle Türkçe