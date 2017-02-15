Sputnik V’den Brezilya’ya iftira davası

Koronavirüse karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının üreticisi, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumuna (Anvisa) karşı iftira davası açacağını duyurdu. Rus üretici, konuyla ilgili yayınladığı twitter mesajında, Sputnik V'nin Brezilya ithalatına karşı çıkan Anvisa'nın aşı hakkında, "bilinçli bir şekilde yanlış ve gerçek dışı bilgiler" yaydığını öne sürdü. Anvisa, geçen pazartesi yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının ithalatına karşı çıkma kararını, aşının güvenliği ve etkinliği hakkında veri eksikliği ile gerekçelendirmişti.

Koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasına ocak ayında başlayan Brezilya'da AstraZeneca ve Çin'de üretilen Coronavac aşıları kullanılıyor. Hükümet birkaç hafta önce, bunlara ilave olarak on milyon doz Sputnik V sipariş edildiğini duyurmuş, ayrıca çok sayıda Brezilya eyalet yönetimi de, 30 milyon dozdan fazla aşı ithalatı konusunda, Rus üretici ile sözleşme imzalamıştı.

Sputnik V yerine BioNTech ve Johnson & Johnson

Brezilyalı yetkililer, Sputnik V aşısına ithalat yasağı getirildiğini kamuoyuna duyurdukları pazartesi günü, 100 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı ile 38 milyon doz Johnson & Johnson aşısı ısmarlandığı bilgisini de paylaşmıştı. Sputnik V ile ilgili somut olarak hangi verilerin eksik olduğu ise Anvisa tarafından açıklanmamıştı.

Rusya, kendi üretimi olan Sputnik V aşısına, henüz klinik araştırmalar sona ermeden geçen yıl yaz aylarında kullanım ruhsatı vermiş, bu durum da aşının etkinliği konusunda uluslararası alanda kuşkuya sebep olmuştu. Ancak söz konusu aşı çok sayıda ülkede kullanılıyor. Dünyanın en eski ve prestijli tıp dergilerinden The Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 91,6 oranında etkili.

Sputnik V, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde henüz kullanılmıyor. Ancak Avrupa İlaç Ajansı (EMA), söz konusu aşının ruhsat sürecini başlatmış durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altı ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı alımı için anlaşma imzaladığını söyledi. Bu açıklama öncesinde Rusya'da aşının geliştirilmesi ve pazarlanmasında yetkili kuruluş olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Viscoran İlaç şirketi koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe