 Sputnik Türkiye′nin üç çalışanı serbest | TÜRKİYE | DW | 01.03.2020

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TÜRKİYE

Sputnik Türkiye'nin üç çalışanı serbest

Sputnik Türkçe servisinin Ankara'da gözaltına alınan üç çalışanı serbest bırakıldı.

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Rus haber ajansı Sputnik'in Ankara'da gözaltına alınan üç çalışanı serbest bırakıldı. "Çalıntı Eyalet: Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen üç kişi Ankara Adliyesi'nde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Sputnik Türkiye konuyla ilgili haberinde, üç gazetecinin Ankara'daki evlerine dün gece kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu, üç çalışanın sonrasında emniyet birimlerine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu ancak bu sırada gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan saldırı girişimiyle ilgili açıklamasında, "Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine 'vatan hainleri' demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim" ifadesine yer vermişti.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltında

Ankara'daki gözaltıların ardından bugün Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.  

Boztepe'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildiriliyor. Sputnik Türkiye, gözaltı sonrasında İstanbul ofisinde polis tarafından arama yapıldığını duyurdu.

TGS'den tepki 

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. TGS twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez" ifadesine yer verdi.

DW/HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Rusya merkezli yayın organı Sputnik'in Türkçe servisinin üç çalışanı ile Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı. (01.03.2020)  

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