Sputnik Türkiye'de çalışan gazetecilere gözaltı

Rusya merkezli yayın organı Sputnik'in Türkçe servisinin üç çalışanı Ankara'da gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, üç gazeteci "Çalıntı Eyalet: Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Hatay'la ilgili bu haber hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda gözaltına alınan gazetecilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, üç gazeteci gözaltına alınmadan önce, Ankara'daki evlerine kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Haberde, saat 22.30 civarında, 15-20 kişilik gruplar hâlinde gazetecilerin aynı semtteki evlerine giden saldırganların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attığı bildirildi.

Habere göre, saldırgan grup, Sputnik çalışanı gazetecilerin kapısında bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Sputnik, çalışanlarının ilgili emniyet birimlerine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu bildirdi. Ancak gazetecilerin emniyette gözaltına alındıkları öğrenildi.

"Adreslerini nasıl ele geçirdiler?"

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan saldırı girişimiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Simonyan, Twitter paylaşımında şunları söyledi:

"Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine 'vatan hainleri' demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim."

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üç gazetecinin gözaltına alınmasını eleştirdi. TGS twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez" ifadesine yer verdi.

Aralarında TGS, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin de olduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu da yaptığı açıklamada gözaltı kararına tepki gösterdi:

“Ankara'da dün gece, Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine saldırı girişimi yapıldı. Dün gece yaşanan olayda meslektaşlarımızın zarar görmemesi tesellimizdir. Ancak bu olayın araştırılarak sorumluların bulunması, hukuki sürecin başlatılması bir zorunluluktur. Her şeyden önce meslektaşlarımızın ev adreslerinin kimler tarafından nasıl ve hangi gerekçe ile bu kişilere verildiği ortaya çıkarılmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Gazeteciler, taraf ya da düşman değil olayları gerçek boyutlarıyla yansıtmakla görevli, halkın haber alma hakkını sağlamaya çalışan kişilerdir. Gazetecilerin özgürce görevlerini yapmasını sağlamak devletlerin sorumluluğundadır. Gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakılmalıdır.”

DW/CÖ,HT

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