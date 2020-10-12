 Spotify Türkiye′de lisans başvurusundu bulundu | TÜRKİYE | DW | 15.10.2020

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TÜRKİYE

Spotify Türkiye'de lisans başvurusundu bulundu

RTÜK, ihtarname gönderiler Spotify'ın lisans izni almak için resmen başvuruda bulunduğunu açıkladı. İhtar gönderilen diğer platformaların başvurudu bulunup bulunmadıkları bilinmiyor.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası dijital müzik ve podcast platformu Spotify'ın yasal süre içinde lisans başvurusu yaptığını ve lisanslama hazırlıklarına başlandığını duyurdu. RTÜK konuyla ilgili açıklamasında "Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı da Twitter hesabından Spotify'ın 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK'e resmen başvurduğunu açıkladı.

Spotify'ın Temmuz 2020'de açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre dünya genelindeki ücretli abone sayısını 138 milyon.

Diğer platformalarla ilgili bir açıklama yok

RTÜK Spotify'la birlikte  FOXplay, PaylasFM ve MedyaportTV adlı yayın kuruluşlarına lisans başvurusu yapmaları için ihtarname göndermişti.

RTÜK ihtarnamede, 2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca daha önce lisans işlemlerinin tamamlanması için duyuru yapıldığına ve bunun için de üç aylık süre verildiğine işaret ederek bu kuruluşlardan lisans başvuru taleplerini 72 saat içinde göndermelerini istemişti.

Spotify dışında ihtarname gönderilen kuruluşların lisans başvurusu yapıp yapmadıklarına ilişkin ise bir açıklama yapmadı. İhtarnamede bunun yapılmaması durumunda RTÜK'ün sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesini talep edeceği ve ayrıca aynı Kanun'un 33'üncü maddesi gereğince de suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmişti.

Netflix, Amazon Prime Video ve Mubi gibi uluslararası yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatmıştı.

DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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RTÜK Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurdu. İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetim başladı.  

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