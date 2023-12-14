Sporda şiddet: Faruk Koca hakkındaki iddianame tamamlandı

Başsavcılık, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin hazırladığı iddianamede Faruk Koca'nın, "kamu görevlisini kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve beraberindeki kişiler hakkındaki iddianame hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamlanan soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamenin Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini açıkladı.

Başsavcılık, Meler'e saha ortasında yumruk atan ve tehditler savurduğu bildirilen Koca'nın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu.

Diğer iki tutuklu şüpheli K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından ceza talep eden Başsavcılık, "görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan ve eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan" şüpheli O.E.C.'ye de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme" suçlamaları yöneltti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18'inci maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep ettiğini duyurdu.

Futbol hakemi Halil Umut Meler'in, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklandığı an Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Ne olmuştu?

Hakem Meler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saha ortasında ev sahibi takım başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin yumruk ve tekmeli saldırısına uğramıştı. Hem Meler'e yumruk atan Koca, hem de Ankaragücü Başkanı'nın yumruğunun ardından yere yığılan hakemi yerdeyken tekmeleyen iki kişi tutuklanmıştı.

Koca, olayların ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Eski AKP milletvekili Koca ayrıca, partinin MKYK üyelerinin oy birliğiyle verdiği karar sonucunda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından "sporda şiddet yasası" olarak bilinen 6222 sayılı kanunun öngördüğü cezaların ağırlaştırılabileceği sinyalini vermişti.

DW/CÖ,JD

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