Spiegel, seçimleri "Taht sallanıyor" başlığı ile verdi

Der Spiegel Türkiye'deki seçimleri ele aldığı "Erdoğan'ın iktidar mücadelesi-Taht sallanıyor" başlıklı haberinde Erdoğan'ın kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Alman Der Spiegel dergisi, bu hafta kapak konusunu Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ayırdı.

Kapakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kırık bir tahtın üzerinde gösteren resmi kullanan dergi, harflerin bazı bölümleri silinmiş olarak "Yenilmez" başlığı ile yayımlandı. Kapaktaki başlığın altında ise "Umut dolu bir dönem veya karışıklık? Erdoğan kaybederse ne olur?" ifadeleri yer aldı.

Şebnem Arsu, Maximilian Pop ve Özlem Topçu imzasıyla yayımlanan "Erdoğan'ın iktidar mücadelesi-Taht sallanıyor" başlıklı haber-analizde, Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'yi yönettiği, ancak bu seçimlerde Erdoğan'ın kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Kamuoyu yoklamalarına göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğine işaret edildi.

Haber-analizde "100'üncü kuruluş yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti bir yol ayrımında: Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi halinde, gözlemciler ülkeyi bir diktatörlüğe dönüştürmesinden, hayatı boyunca iktidarda kalmayı talep etmesinden, seçimleri kaldırmasından endişe ediyor" ifadeleri yer aldı.

"Tersine, muhalefetin zaferi de Türkiye'nin yeni bir yöne gideceği anlamına gelmiyor. Gerçi Kılıçdaroğlu demokrasi ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek istediğini duyurdu. Ancak, Erdoğan'ın bir yenilgiyi kabul edip etmeyeceği veya 2021'de Donald Trump'ın yaptığı gibi yandaşlarını halefine karşı kışkırtıp kışkırtmayacağı belli değil" ifadelerinin kullanıldığı haber-analizde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs da Batı'nın darbe girişimidir" sözleri hatırlatıldı.

Ekonomik duruma dikkat çekildi

Der Spiegel, Erdoğan'a verilen desteğin azalmasının nedenleri arasında ekonomiyi gösterdi. "Erdoğan bir zamanlar tesis ettiğini, son yıllarda yine yıktı. Özellikle de ekonomide. Hükümete muhalif olanlara yönelik baskılar yatırımcıları da korkuttu. Türkiye'de yeni altyapı projeleri için sermaye eksikliği var. Erdoğan, faizleri düşürerek krizi frenlemeye çalıştı. Ancak problemler sadece büyüdü" denilen haber-analizde Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 50'yi bulduğu, Türk Lirası'nın 2021'den bu yana Euro karşısında değerinin yarısını kaybettiği ifade edildi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'daki seçim mitinginde Fotoğraf: Ozkan Bilgin/AA/picture alliance

Ülkedeki ekonomik sıkıntıların yanı sıra muhalif kesimlere yönelik baskıların Erdoğan'ın bazı seçmenlerini hayal kırıklığına uğrattığı belirtilirken, gençlerin çoğunun Erdoğan'a mesafeli durduğuna işaret edildi.

"Kılıçdaroğlu değişim isteyenlere ümit veriyor"

Der Spiegel'in haber-analizinde Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ise "Şimdiye kadar yenilemez olan Erdoğan'a karşı kazanan olarak tarihe geçmek isteyen" olarak nitelendirildi.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinin, altılı masadan Millet İttifakı'na geçen sürecin anlatıldığı yazıda, "Kılıçdaroğlu değişim isteyen birçok kişiye ümit veriyor" denildi. "Normal bir vatandaş olarak" mutfağından çektiği videolardan söz edilen haber-analizde, Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim" sözleri ile "bir tabuyu yıktığına" vurgu yapıldı.

Haber-analizde, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde belki de en büyük ödevinin "topluma huzur" getirmek olacağı belirtilerek, Türkiye'de kutuplaşmadan şikayet etmeyenin bulunmadığı ifade edildi.

DW/JD, TY

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