 Spiegel: Türkiye Alman askeri uçağının uçuşuna izin vermedi | ALMANYA | DW | 28.08.2020

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ALMANYA

Spiegel: Türkiye Alman askeri uçağının uçuşuna izin vermedi

Spiegel dergisi, Erivan'a gitmesi planlanan Alman Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının Türk hava sahasını kullanmasına Ankara'nın izin vermediğini öne sürdü. Askeri kaynaklara göre bu "bilinçli bir provokasyon."

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Alman Spiegel dergisi, Alman ordusunun Temmuz sonu Türkiye üzerinden yapmak istediği bir uçuşa Ankara'nın izin vermediğini iddia etti. Haftalık derginin yeni sayısındaki haberde, söz konusu uçuşun Ankara tarafından bloke edilmesi Türk-Alman ilişkilerinde "gerilime yol açan yeni bir skandal" olarak nitelendirildi.

Köln'den havalanan askeri nakliye uçağının Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmediğini ve karara gerekçe gösterilmediği belirten Spiegel, bunun üzerine Airbus 310 tipi uçağın üsse geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

Hedef Erivan olduğu için izin verilmedi iddiası

Haberde, Köln'den havalanan askeri nakliye uçağının, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmeyi planlandığı kaydedildi. Misyonun ise Almanya'da eğitim alacak Ermeni askerleri Almanya'ya getirmek olduğu belirtildi. Almanya ve Ermenistan, Afganistan'da beraber görev yapıyor, bu nedenle de askeri alanda işbirliği yapıyor.

Habere göre, Alman askeri kaynakları, Alman ordusuna ait uçağın Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmeyip, geri dönmek zorunda bırakılmasının varılacak ülkenin Ermenistan olmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Dergi, Ermenistan ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye'nin 1915'te 1,5 milyon Ermenin ölümüyle sonuçlanan soykırımı da reddettiğine, Alman Federal Meclisi'nin bunu tanıması üzerine de gerilim yaşandığını belirtti.

Misyon için Ağustos ayında Rusya üzerinden uçuş yapıldı

Spiegel, askeri misyon için Ermenistan'a gönderilen nakliye uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına daha sonra da izin verilmemesi üzerine, Alman Hava Kuvvetleri'nin Ağustos ayı ortasında daha uzun bir rota izleyerek Rusya üzerinden Ermenistan'a gittiğini ve Ermeni askerleri eğitim almak üzere Almanya'ya getirdiğini yazdı.

NATO partnerleri arasında prensipte askeri misyon amaçlı uçuşlara izin sorun teşkil etmiyor. Habere göre, bu nedenle Alman askeri kaynaklar, Ankara'nın bu tavrını "bilinçli provokasyon" diye nitelendirdi.

DW/ ETO, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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