Spiegel: Rus muhalif siyasetçi Kara-Mursa da zehirlendi

Almanya'dan haber portalı Spiegel, İngiltere merkezli araştırma gazetecilik portalı Bellingcat ve Rusya'dan da The Insider adlı internet gazetesi, Rus gazeteci ve muhalif politikacı Vladimir Kara-Mursa'nın iki kez zehirlendiğine ilişkin bilgilere ulaştı. Gazetecilerin elde ettiği bilgilere göre Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanları tarafından takip edilen Kara-Mursa, zehirlenmeye bağlı olarak Mayıs 2015 ve Şubat 2017 tarihlerinde çoklu organ yetmezliği yaşadı. Gazetecilerin haberinde, Ağustos 2020'de zehirlenen Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin de FSB tarafından izlendiği ve zehirlenmesinin arkasında yine aynı teşkilatın olduğu belirtildi.

Putin'in en sert karşıtlarından biri olan Kara-Mursa, 2015 yılında öldürülen muhalif siyasetçi Boris Nemzov'a yakın bir isim. Kara-Mursa, 2014 yılından beri eski oligarklar ve şimdiki Kremlin karşıtı iş insanı Mihail Hodorkovski tarafından desteklenen Açık Rusya Vakfı (Open Russia Foundation) için çalışıyor.

Kara-Mursa'nın Nemzov'un Şubat 2015'te öldürülmesinden kısa bir süre önce FSB'nin kriminalistik enstitüsü çalışanlarınca izlenmeye başladığını tespit eden gazeteciler, ajanların Kara-Mursa'yı yakın mesafeden izlemedikleri, örneğin Kara-Mursa tren ya da uçakla bir yere seyahat ettiğinde, öncesinde ya da hemen sonrasında hareket ettikleri bilgisine ulaştı.

Rus gizli istihbarat servisi FSB'nin Moskova'daki binası

"Bilinmeyen kimyasal bir madde"

Elde edilen bilgilere göre Kara-Mursa, 22-24 Mayıs 2015 tarihlerinde eski Sovyet cumhuriyetlerinden Tataristan'ın başkenti Kazan'a seyahat etti, 26 Mayıs'ta Moskova'ya dönüşü sonrası ise komaya girdi. Solunum zorluğu, tansiyon düşüklüğü ve kalp atışlarının yavaşlaması nedeniyle Moskova'da tedavi altına alındığı hastanede Kara-Mursa'nın "bilinmeyen kimyasal bir madde" ile zehirlendiği kayıtlara geçti. Tedavisini daha sonra ABD'de sürdüren Kara-Mursa'nın suç duyurusu ise kabul edilmedi.

Kara-Mursa'nın ikinci kez zehirlenmesi ise 31 Mart 2017'de meydana geldi. Moskova'dan 3,5 saat uzaklıktaki Tyler'e seyahat eden Kara-Mursa, 1 Şubat'ta Moskova'ya dönüşünde yine aynı semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Moskava'daki bir hastanede suni komaya konulan Kara-Mursa'nın yine "bilinmeyen bir madde" ile zehirlendiği anlaşıldı ve Kara-Mursa tedavisine yine ABD'de devam etti. Kara-Mursa'dan kan ve doku örneği alan ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın hangi madde olduğuna ilişkin yaptığı incelemelerden ise sonuç çıkmadı.

Kara-Mursa'yı zehirleyen FSB çalışanlarından birinin kimyasal silah uzmanı Konstantin Kudriyavzev olduğu belirtiliyor. Kudriyavzev'in Navalni'nin zehirlenmesi olayına da karıştığı da ileri sürülüyor.

DW/HS,EC

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