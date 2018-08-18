 Spiegel: Radikal İslamcı Halil D. Türkiye′ye gitti | ALMANYA | DW | 12.12.2018

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ALMANYA

Spiegel: Radikal İslamcı Halil D. Türkiye'ye gitti

Frankfurt’ta 2015 yılında bombalı saldırı planlamakla suçlanan ve güvenlik güçlerince "çok tehlikeli" olarak nitelendirilen radikal İslamcı Halil D.'nin Türkiye’ye gittiği ortaya çıktı.

Deutschland Terror-Prozess in Frankfurt am Main Halil D. Angeklagter (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Frankfurt'ta 2015 yılında bisiklet maratonu sırasında bombalı saldırı plandığı iddiasıyla yargılanan Halil D. Almanya'dan ayrıldı. Haftalık Der Spiegel dergisinin internet portalında yer alan, güvenlik çevrelerine dayandırılarak verilen haberde Halil D.'nin Kasım ayında her hafta olduğu Essen'daki polis karakoluna giderek adli kontrol için imza verdiği, aynı günün akşamında ise otomobille Türkiye'ye gittiği belirtildi.

Haberde Essen Emniyet Müdürlüğü'nün Halil D.'nin Türkiye'ye gittiğini doğruladığı bilgisine yer verildi. Halil D.'nin avukatı Ali Aydın Spiegel'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Haberde D.'nin eşi ve çocuklarının aylar önce Türkiye'ye gittiği bilgisi verildi.

38 yaşındaki Halil D. güvenlik güçlerince "Kuzey Ren Vestfalya'nın en tehlikeli radikal İslamcılarından biri" olarak tanımlanıyordu. Haberde Halil D.'nin tehlikeli teröristlere yönelik değerlendirme sistemi olan Radar-Ite'ye göre 19 puan alarak Kuzey Ren Vestfalya'daki en tehlikeliler arasına girdiğine yer verildi. Halil D.'nin Almanya'daki Selefi kesim ile irtibatta olduğu belirtiliyor.

Halil D. bu yılın Ocak ayında serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmadan önce ise kısa bir süre psikolojik tedavi görmüş, ancak bir rahatsızlığı olmadığı açıklanmıştı. Polis  Halil D.'nin Türkiye'ye gidene dek Essen'de ikamet ettiğini söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil D.'nin haftada bir gün düzenli olarak karakola giderek imza verdiği belirtildi.

Evinde bomba ve silah bulunmuştu

Halil D. 1 Mayıs 2015'de Frankfurt'taki bisiklet maratonu öncesinde evinde patlayıcı madde ve silah bulundurduğu için gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda Halil D.'nin evinin bodrumunda boru bombası ve farklı silahlar bulunmuştu.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Halil D. belgelerde sahtecilik, silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan 2,5 yıl hapse mahkûm edilmişti. İddianamenin ana maddesi olan "devletin güvenliğini tehlikeye sokacak şiddet eylemi hazırlamak" suçlaması ise yetersiz deliller nedeniyle düşürülmüştü.

dpa, AFP / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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