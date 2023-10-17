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Spiegel: İsrail kara harekâtı için Biden'ı bekliyor

17 Ekim 2023

Der Spiegel'in iddiasına göre, İsrail günlerdir hazırlıklarını sürdürdüğü Gazze harekâtı için ABD Başkanı Biden'ın ziyaretinin tamamlanmasını bekliyor.

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Gazze sınırında bekleyen İsrail tankları
Gazze sınırında bekleyen İsrail tankları Fotoğraf: JALAA MAREY/AFP

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekâtını gerçekleştirmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretini beklediği iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberde, kara harekâtının Biden'ın İsrail ziyareti tamamlandıktan sonra başlayacağına dair işaretlerin arttığı belirtildi.

Haberde, "Spiegel'in edindiği bilgiye göre, İsrail'in bu ziyaret sürerken kara harekâtını başlatarak Biden'ı karşısına alması neredeyse imkânsız" denildi.

Biden'ın ABD'nin İsrail'e verdiği desteği göstermeye yönelik ziyareti yarın gerçekleşecek. Biden, bu ziyaret sırasında aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da bulunduğu üst düzey yetkililerle görüşecek.

Biden "Büyük hata olur" demişti

Biden hafta sonunda ABD medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağını söylemişti.

Biden'ın ziyaretinden önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da İsrailli ordu yetkilileriyle görüşmek için Tel Aviv'e gitti.

Biden, İsrail'den sonra Ürdün'e geçecek. Bu ülkede Ürdün Kralı II. Abdullah'ın yanı sıra Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Çatışmaların İsrail'in Lübnan sınırında da yoğunlaşmasının ardından savaşın daha geniş bir bölgeye yayılmasınınönüne geçmeyi amaçladığı bildirilen ABD'nin Arap devletlerini de bu doğrultuda bir arada tutmayı hedeflediği düşünülüyor.

İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketini de içeren müttefiklerinden oluşan "direniş cephesinin" her an İsrail'e yönelik "önleyici" saldırıda bulunabileceği uyarısında bulunmuştu.gündgünd

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 2 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DW,AP/CÖ,HS

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