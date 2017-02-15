SPD'nin eş genel başkanları Esken ve Klingbeil

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanlıklarına Saskia Esken ve Lars Klingbeil seçildi. Partinin iki yıldır eş genel başkanlığını yürüten Esken SPD genel kongresinde oyların yüzde 76,7'sini almayı başardı. SPD'de genel sekreterlik görevinde olan Klingbeil da oyların yüzde 86,3'ünü aldı.

Dijital olarak düzenlenen parti kongresinde oylamanın mektup oylarıyla da onaylanması gerekiyor.

Klingbeil ve Esken seçim sonrası partililere teşekkür etti. Kongrede SPD'nin tüm yönetim kurulu da yeniden seçildi. SPD'nin yeni yönetim kurulunun 20 Aralık tarihinde ilk kez biraraya gelmesi bekleniyor.

Lars Klingbeil

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin ardından Sosyal Demokratlar genel seçimlerden birinci parti çıkmayı başardı. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin diğer ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP).

Klingbeil seçim öncesinde 600 SPD delegesine hitaben yaptığı konuşmada "16 yıl sonra bu ülkeyi zincirlerinden, muhafazakarların küfünden kurtardık" dedi. Klingbeil Federal Meclis seçimlerinin "sosyal demokrat bir onyıl" yaratmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. "Bu ülkeyi değiştireceğiz, onu güçlendireceğiz onu daha adil hale getireceğiz" diyen Esken de SPD'nin ülkenin ihtiyacını karşılayacak, sol bir kitle partisi olmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

dpa, AFP / EC,BÖ

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