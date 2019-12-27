 SPD′li siyasetçiden silah ihracatı azaltılsın çağrısı | ALMANYA | DW | 07.01.2020

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ALMANYA

SPD'li siyasetçiden silah ihracatı azaltılsın çağrısı

Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) eş genel başkanı Norbert Walter-Borjans Almanya'nın daha az silah ihraç etmesi gerektiğini söyledi. Borjans, nükleer silahı olmayan bir Avrupa istedilerini kaydetti.

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Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) eş genel başkanı Norbert Walter-Borjans, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Almanya'nın daha az silah ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Walter-Borjans Almanya'da üretilen silahların kriz bölgelerinde ve diktatörlerin elinde sıklıkla ortaya çıkmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Walter-Borjans "Federal hükümet silah ihracatını daha sınırlayıcı bir şekilde azaltmalı" dedi, ancak bu durumdan silah endüstrisinde çalışanların etkilenmemesi gerektiğini kaydetti.

SPD'li siyasetçi ayrıca nükleer silahsız bir Avrupa istedilerini de sözlerine ekledi.

Almanya’da hükümetin onayını alan silah ve teçhizat ihracatının toplam değeri geçen yıl 15 Aralık itibarıyla 7 milyar 950 milyon euroya ulaşarak 2015'in rekorunu kırmıştı. Böylece 7 milyar 860 milyon euro ile rekor yılı olan 2015’ten sonra son üç yılda düşüşe geçen silah ihracatında, 2018'e oranla yüzde 65'lik bir artış kaydedildi. En fazla silah ihracatı onayı Macaristan, Mısır ve ABD için verildi.

epd / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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