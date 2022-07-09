SPD’li politikacıya ırkçı saldırı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Bayreuth Belediye Meclisi Üyesi, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Halil Taşdelen ırkçı saldırıya uğradı. Oberfranken Emniyeti, Cuma günü bir şahsın politikacıya yabancı düşmanı hakaretlerde bulunduğunu ve yüzüne vurduğunu açıkladı.

Saldırganın yanında bir kadının bulunduğunu ve bu kişinin de Taşdelen’e hakaret ettiğini belirten polis, 39 yaşındaki kadının kimliğinin tespit edildiğini, ancak Taşdelen’e saldıran adamın henüz yakalanamadığını kaydetti.

Politikacının kardeşi, SPD Bavyera Eyalet Parlamentosu Meclis Grup Başkan yardımcısı Arif Taşdelen de saldırıyı Twitter hesabından duyurdu. Taşdelen, kardeşinin evinin hemen önünde saldırıya uğradığını ve saldırıda burnunun kırıldığını yazdı.

Cem Özdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi Taşdelen’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

epd / SÖ,EC