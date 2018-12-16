SPD Sarrazin’i ihraç etmeye hazırlanıyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil pazartesi günü yaptığı açıklamada parti üyesi yazar Thilo Sarrazin'in tezlerinin partinin temel prensipleriyle bağdaşmadığını söyledi. Klingbeil, Sarrazin'in partiye “ağır bir zarar” verdiğini söyledi.

Almanya'da 2010 yılında yazdığı "Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitabıyla ünlenen Sarrazin'in ikinci kitabı"Düşmanca Devralma – İslam Gelişmeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor?" Ağustos ayında satışa çıkmıştı. SPD yönetimi bunun üzerine Sarrazin'den partiden gönüllü olarak ayrılmasını istemişti. Ayrıca kitabın incelenmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar veren yönetim, komisyonun Sarrazin'in ihracının mümkün olup olmadığını da incelemesini istemişti.

“İnceleme komisyonu şimdi kapsamlı ve oldukça esaslı bir rapor ortaya koydu” diyen SPD Genel Sekreteri Klingbeil, parti yönetiminin bu rapor temelinde Sarrazin'i partiden ihraç etme hedefiyle bir disiplin süreci başlattığını söyledi. SPD'nın inceleme komisyonunun raporunu kamuoyuyla paylaşmayacak. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir parti sözcüsü "Rapor yürümekte olan sürecin bir nesnesidir ve buna uygun olarak da yayınlanmayacak" dedi. Sözcü parti tüzüğü gereği sürece dahil olan tüm tarafların konuyla ilgili sessiz kalma yükümlülüğü olduğunu belirtti.

SPD içerisinde daha önce iki kez Sarrazin'i partiden atma girişiminde bulunulmuş ancak bu girişimler gerekli kriterler mevcut olmadığı gerekçesiyle başarısız olmuştu. Berlin Eyaleti eski Maliye Senatörü olan Sarrazin, Almanya Merkez Bankası yönetim kurulunda da görev yapmıştı.

DW, dpa / EC, BÖ

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