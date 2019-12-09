 SPD kongresi sona erdi, koalisyon tartışmaları sürüyor | ALMANYA | DW | 09.12.2019

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ALMANYA

SPD kongresi sona erdi, koalisyon tartışmaları sürüyor

SPD’nin kongresinde büyük koalisyona devam edilmesi, ancak bazı konuların Hristiyan Birlik ile yeniden müzakere edilmesi kararı çıktı. Hristiyan Birlik ise koalisyon sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesine karşı.

Yeni yönetimin belirlendiği SPD Kongresi'nde eş genel başkanlığa Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans seçildi

Yeni yönetimin belirlendiği SPD Kongresi'nde eş genel başkanlığa Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans seçildi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Cuma günü başlayan üç gün süren kongresinde eş genel başkanlığa Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyonun geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Büyük koalisyon olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD koalisyonuna eleştirel bir yaklaşım sergileyen Esken ve Walter-Borjans’ın eş genel başkanlığa seçildiği kongrede, bazı konuların Hristiyan Birlik ile yeniden görüşülmesi kararı çıktı. Buna göre, Sosyal Demokratlar asgari saat ücretinin 12 euroya yükseltilmesi, karbondioksit emisyonu için getirilen ek verginin artırılması, çocuklar için temel gelir güvencesi, gelecek 10 yıl için 450 milyar euroluk yatırım programı, varlık vergisinin artırılması gibi taleplerle Hristiyan Birlik ile yeniden masaya oturmak istiyor.

CDU ve CSU ile yapılacak görüşmelerin ardından da, SPD yönetiminin koalisyona devam edip edilmemesi konusunda bir karar vermesi öngörülüyor.

“Koalisyon sözleşmesi müzakere edilmeyecek”

Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yönetimleri ise koalisyon sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. CDU ve CSU yönetimleri bugün yaptıkları toplantılarda Sosyal Demokrat Parti’deki sola kayma eğiliminin sonuçlarını ele alıyor.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Başbakan Merkel, CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU Genel Başkanı Markus Söder ile pazar akşamı yaptığı telekonferans sonrasında koalisyon sözleşmesinin yeniden müzakere edilmeyeceğini tekrarladı. Koalisyon sözleşmesinin SPD ile yürütülen koalisyona temel oluşturduğunu vurgulayan Ziemiak, bu temelde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Ziemiak, 24 Aralık’taki Noel öncesinde koalisyon ortaklarının bir araya gelebileceğine işaret etti. Alman haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre, CDU ve CSU’nun önde gelen isimleri bu toplantıda SPD yönetimi bir araya gelerek, koalisyonun geleceğini ele almayı öngörüyor.

Federal Meclis CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt de, SPD parti kongresinin “sol hayallerle” gündeme getirdiği talepleri reddetti. SPD tarafının görüşme isteğini anlayışla karşılayacağını belirten Dobrindt, SPD’yi “bilerek anlaşmazlık yaratıp koalisyona yük yaratmama” konusunda uyardı.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise partinin koalisyon hükümetinde imzasının daha görünür olmasını istediğini belirterek, “Burada söz konusu olanın kırmızı çizgiler veya güç gösterisi olmadığını, gündelik sorunlara çözüm istendiğini” vurguladı. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da, parti kongresindeki tartışmaların “gerçekçi” olduğuna işaret etti ve “Büyük koalisyonun bu yasama dönemi sonuna kadar çalışmalarını sürdüreceğine” inandığını söyledi.

Serpil Midyatlı genel başkan vekilliğine seçildi

Berlin’de yapılan SPD kongresinde partinin izleyeceği çizginin tartışılmasının yanı sıra yeni parti yönetimi de seçildi. Parti üyelerinin oyları ile seçilen Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın eş genel başkanlıkları parti kongresinde onaylanmış oldu.

Parti genel başkan vekilliği görevine seçilen isimler arasında Türkiye kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı da yer aldı. 1975 Kiel doğumlu Midyatlı, Schleswig-Holstein Eyaleti SPD Teşkilatı Başkanlığını yürütüyor. Midyatlı, 2017 yılından beri parti yönetim kurulunda yer alıyordu.

AFP,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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