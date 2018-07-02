 SPD: İlerleme var ama anlaşma yok | ALMANYA | DW | 03.07.2018

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ALMANYA

SPD: İlerleme var ama anlaşma yok

Almanya'da hükümet krizi Hristiyan Birlik partilerinin anlaşmaya varmasıyla aşıldı. Gözler ise koalisyon ortağı Sosyal Demokratlara çevrildi. SPD'nin yeni mülteci politikasına onay verip vermeyeceği merak konusu.

SPD lideri ve SPD'nin Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles ve SPD'li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, görüşme sonrası bir açıklama yaparak, henüz tüm soruların giderilmediğini kaydetti.

SPD lideri ve SPD'nin Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles ve SPD'li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, görüşme sonrası bir açıklama yaparak, henüz tüm soruların giderilmediğini kaydetti.

İltica politikası konusunda yeni bir yol haritası üzerinde uzlaşma sağlayan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), koalisyon ortağı Sosyal Demokratları ikna etmek için kolları sıvadı.

Pazartesi günü Berlin'de yapılan görüşme maratonunun ardından bu akşam saatlerinde de hükümeti oluşturan üç partinin liderleri Başbakanlık'ta üçlü koalisyon komisyonu toplantısında bir araya geldi.

Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve SPD Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles ve SPD'li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz katıldı.

Hristiyan Birlik partilerinin Pazartesi akşamı vardığı uzlaşma, başka bir AB ülkesinin sorumluluğunda olan mültecilerin Almanya'ya girişini engellemeyi öngörüyor. Bunun sınır bölgesinde oluşturulacak "transit merkezleri" vasıtasıyla yapılması hedefleniyor.

CDU ve CSU'nun üzerinde anlaştığı plan, mültecilerin Almanya'ya girişlerine henüz sınır kapılarındayken müdahale edilmesini öngörüyor.

CDU ve CSU'nun üzerinde anlaştığı plan, mültecilerin Almanya'ya girişlerine henüz sınır kapılarındayken müdahale edilmesini öngörüyor.

Nahles: Henüz bitmedi

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Nahles, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda ilerleme sağlandığını ancak "tam anlamıyla ortak bir paydada buluşulmadığını" vurguladı. Nahles, "istişarelere Perşembe günü devam edileceğini" söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini belirterek, koalisyon ortaklarının "zamana ihtiyacı olduğunu" vurguladı. Scholz, "Amaç yargı çerçevesinde mantıklı kurallar geliştirmek" dedi.

Toplantı öncesi açıklama yapan SPD'nin önde gelen isimleri, anlaşmanın ana unsurunu oluşturan "transit merkezlerine" tepkisini dile getirmişti.

SPD Genel Başkan Yardımcıları Malu Dreyer ve Ralf Stegner, CDU ve CSU'nun uzlaştığı "transit merkezlerine" kesinlikle karşı olduklarını açıkladı. Ralf Steger, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, "CSU'nun mülteciler için öngördüğü kapalı merkezler yerine, - ki SPD ile bu kesinlikle gerçekleşmeyecek-, daha insani, Avrupa bazlı bir mülteci politikasından yanayız. Bunu dün de bu şekilde kararlaştırdık. Biz mülteci ailelerinin tel örgüler arkasında kontrol altında tutulmasını istemiyoruz."  açıklamasını yapmıştı.

CDU ve CSU, mülteciler konusunda daha sert politika izlenmesini isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in istifasının gündeme gelmesinin ardından dün akşam bir araya gelmiş, mülteci politikalarında üç madde hakkında anlaşmaya varmıştı.

CDU ve CSU'nun üzerinde anlaştığı maddeler:

  • Almanya-Avusturya sınırında yeni bir "sınır politikası" izlenecek. Amaç, başka ülkelerin sorumluluğunda olan mülteci adaylarının (başka ülkelerde iltica başvurusunda bulunmuş) Almanya'ya girişlerini engellemek.
  • Transit merkezleri oluşturulacak. Mülteci adayları bu merkezlerde tutulacak ve mülteci adaylarından sorumlu ülkelere iadeleri doğrudan bu merkezlerden yapılacak. Ancak iadelere tek taraflı karar verilmeyecek. İadeler ikili idari anlaşmalara dayandırılacak. (İadelere özellikle Yunanistan ve İtalya'nın maruz kalacağı düşünülüyor.)
  • Söz konusu idari anlaşmaların bulunmadığı durumlarda ise Avusturya ile mevcut olan anlaşma gereğince, mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.

DW,dpa, AFP/MK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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