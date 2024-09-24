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SPD içinden hükümetin göç politikasına itiraz

24 Eylül 2024

Almanya'da federal hükümetin göç politikasını sertleştirmesini olumlayanlar olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Koalisyonun büyük ortağı SPD içinden hükümete sert eleştiriler getiren bir mektup kaleme alındı.

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SPD'li Başbakan Olaf Scholz'a sertleştirilen iltica politikası nedeniyle partisi içinden baskı artıyor.
SPD'li Başbakan Olaf Scholz'a sertleştirilen iltica politikası nedeniyle partisi içinden baskı artıyor.Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Almanya'da koalisyon hükümetinin göç ve mülteci politikasını sertleştirme kararı, koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) bir kesimin tepkisini çekti.

Aralarında SPD'li federal, eyalet ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yanı sıra, parti üyesi vatandaşların olduğu yüzlerce kişinin imzasını taşıyan ve federal hükümet ile federal meclise hitaben kaleme alınan mektupta iltica ve insan haklarının korunması talep edildi.

"SPD asla sağ partilerin insan düşmanı söylemleri ve görüşlerini benimseyip bunları normalleştiremez. Savaştan ve kaostan kaçan sığınmacılarla ilgili sağcıların üslubunu üstlenmek ve Avrupa içinde kapalı sınırlar planlamak; böylesi bir tavır değişikliği aşırı sağcıların pozisyonunu güçlendirir" ifadeleri kullanılan mektupta ayrıca, söylemlerdeki bu değişimin demokrasi ve toplum için çok tehlikeli olduğu vurgulandı.

"Popülizme, ırkçılığa ve insan düşmanlığına karşıyız"

Sağ zihniyete karşı çekilen duvarın kendini, sosyaldemokrasinin siyasi eylem ve söylemleri ile belli etmesi gerektiği ifade edilen mektupta, "Biz özgürlük, adalet dayanışma gibi temel değerleri ve insan onurunun dokunulmazlığını savunuyoruz. Popülizme, ırkçılığa ve insan düşmanlığına karşıyız" denildi.

Yüzlerce SPD'linin imzasını taşıyan mektupta, partinin önde gelen bazı isimlerinin son zamanlarda "dışlama ve damgalama söylemlerine" katıldığı eleştirisi de getirildi. Sığınmacıların sınırdan geri gönderilmesine ya da gözaltına alınmasına yönelik önlemlerin, aşırıcılık gibi sorunlara çözüm olarak tartışıldığını aktaran mektup, sergilenen bu tavırla belli bir insan topluluğunun toptancı bir anlayışla terör şüphelisi konumuna düşürüldüğünü ifade ediyor.

Solingen saldırısı sonrası yaşanan değişim

Almanya'nın Solingen kentinde geçen ay İslamcı olduğundan şüphelenilen bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve üç kişinin ölümüne, sekiz kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının ardından, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan federal hükümet, güvenlik paketi adını verdiği yeni kararlar almıştı.

İltica hukukunun sertleştirilmesi ve sınır kontrollerinin artırılması gibi önlemleri içeren paket, ayrıca Suriye ve Afganistan'a sınır dışı uygulamalarını da kapsıyor. Söz konusu yeni iltica politikası ayrıca mülteci adaylarına nakit para yerine ödeme kartı verilmesini ve belli statüdeki sığınmacılara yönelik sosyal yardımların kısıtlanmasını da içeriyor.

dpa / ET,BK

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