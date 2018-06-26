SPD: CDU ve CSU Almanya'yı felç etti

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, Başbakan Angela Merkel'den hükümetin geleceğini tehdit eden muhafazakâr Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) arasındaki iltica politikasıyla ilgili anlaşmazlığa rağmen koalisyonun göreve devam edeceğine dair güvence istedi.

Nahles Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta "CDU ve CSU hem karşılıklı olarak kendilerini, hem Almanya'yı ve hem de yarı Avrupa'yı felç ettiler. Salı günü konuyu ciddi şekilde görüşmemiz lazım" dedi. Parti liderleri Salı günü, koalisyon hükümetinin göreve başlamasından bu yana ilk kez bir araya gelecekler.

Üç parti genel başkanı arasındaki buluşmada iltica politikasının yanı sıra Başbakan Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdikleri Avrupa Birliği reformlarının da ele alınması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Başbakan Angela Merkel

İltica anlaşmazlığı oy kaybettiriyor

Almanya'daki koalisyon krizinin arkasında iltica politikaları hakkında koalisyon üyeleri arasında yaşanan fikir ayrılıkları yatıyor.

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer başka bir AB ülkesinde iltica başvuruşu yapmış olan yabancıların Almanya'ya girmesinin yasaklanmasını talep ediyor. Angela Merkel ise göç ve ilticaya AB bünyesinde ve ikili anlaşmalarla çözüm bulunmasından yana çıkıyor. Seehofer Başbakan Merkel'e ay sonuna kadar süre tanıdığını ve 28-29 Haziran tarihleri arasındaki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin sonucunu bekleyeceklerini duyurmuştu.

İçişleri bakanının başbakana karşı çıkmasının Merkel'in CSU'lu İçişleri Bakanı Seehofer'i azletmesine ya da SPD ile varılan koalisyon anlaşmasının bozulmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Alman koalisyon hükümetinin muhafazakâr kanadındaki kardeş partiler çekişmesi son anketlere göre iki partiye de oy kaybettirirken, sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) oy oranında artış kaydedildi. CDU/CSU'nun Almanya genelindeki oy oranı iki puan düşerek yüzde 31'e geriledi. Bild gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Emnid'e yaptırdığı ankete göre üçüncü koalisyon ortağı SPD'nin yüzde 18'lik oy oranında ise değişiklik olmadı. 14-20 Haziran tarihleri arasında ve 2 bin 336 seçmenin katılımıyla yapılan kamuoyu araştırması AfD'nin oy oranını bir puan arttırarak yüzde 16'ya çıkardığını gösterdi.

DW,dpa/AG,ÖA

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