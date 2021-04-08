 Spahn: Kapanmaya ihtiyacımız var | ALMANYA | DW | 09.04.2021

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ALMANYA

Spahn: Kapanmaya ihtiyacımız var

Vaka sayılarının 25 binin üzerinde seyrettiği Almanya’da, Sağlık Bakanı Jens Spahn daha sıkı bir kapanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya’nın ulusal ölçekte daha sıkı bir kapanmaya gitmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Spahn, Almanya’da halihazırda 4 bin 500 hastanın yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam ederse, sağlık sistemimiz için çok ağır olacak" dedi. "Kapanmaya ihtiyacımız var" diyen Spahn, özellikle gece uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının teması önlemek için gerekli olabileceğini ifade etti.

Almanya’da şu anda pandeminin üçüncü dalgası yaşanıyor. Ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Başbakan Angela Merkel ile bazı eyalet yöneticileri ülke genelinde kısa süreli ve sert bir kapanma olması çağrısında bulunuyor. 

Spahn ayrıca federal ve eyalet hükümetlerinin ortak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Vaka sayısı 25 binin üzerinde

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son verilerine göre Almanya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerinde. Bu da geçen haftaya kıyasla 3 bin 500’den fazla vakanın olduğu anlamına geliyor. Ancak RKI, Paskalya tatilinin etkisiyle rakamların yanıltıcı olabileceğini ve önümüzdeki haftanın ortasından itibaren vaka sayıları konusunda daha güvenilir bir tablonun ortaya çıkacağını belirtiyor. 

Bu arada Merkel ile eyalet başkanları arasında yapılması planlanan ve COVID-19 kısıtılamalarının uzatılıp uzatılmayacağının görüşüleceği Pazartesi günkü toplantının iptal edildiği bildirildi. 

Reuters / DBN, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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