Spahn: Aşı ruhsatı Aralık ortasında çıkar

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, şu an yaşanan gelişmelerin, koronavirüs aşısının Aralık ayı ortasında ruhsat alacağına işaret ettiğini belirtti. Spahn, BioNTech firmasının başarılarından da gurur duyduğunu dile getirdi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs aşısı ruhsatının, şu anki gidişata göre Aralık ayı ortasında çıkacağına inandığını ifade etti. Koronavirüs aşısı çalışmalarında başarı sağlayan BioNTech firmasını da öven Spahn, "BioNTech ile bir Alman çalışmasının da bu alanda en önde olması, hatta en önde olmakla kalmayıp güvenli ve etkili olması beni gururlandırıyor" dedi. Sağlık Bakanı bu konuda belirleyici olan noktanın, BioNTech tarafından geliştirilen aşının güvenliğinin ve etkisinin, binlerce deneğin katıldığı araştırmalarla kanıtlanması olduğunu vurguladı.
Almanya 300 milyon aşı sipariş etti
Bakan Spahn, BioNTech aşısı ile ilgili araştırma sonuçlarının herhangi bir soruna işaret etmemesine rağmen, Almanya'nın farklı üreticilerden 300 milyondan fazla aşı sipariş ettiğini ve bakanlık olarak sadece tek aşı tedarikçisine bağımlı olmak istemediklerini dile getirdi. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın, hastane personeli ile sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı yapma teklifine farklı tepkiler aldıklarını kaydeden Spahn, bu kapsamdaki bazı kişilerin tereddütlerini ifade ederek, aşı yapılan ilk kişiler olmak istemediklerini, bazılarının ise en ön safta çalışanlar olarak, ilk aşı yapılanlardan olmayı tercih ettiklerini belirtti.
Bakanlığının aşı konusunda sadece teklifte bulunacağını bildiren Spahn, bu teklifi kabul edip etmemenin ise herkesin kişisel kararı olacağını ifade etti. Jens Spahn öte yandan hedeflerinin ve beklentilerinin, "Sağlık alanında çalışanların büyük çoğunluğunun aşı olması" olduğunu ve bunun sadece bu insanların kendilerini değil, bakımını yaptıkları kişilerin de sağlığını korumaları açısından önemli olduğunu vurguladı.
AFP / ET,JD
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