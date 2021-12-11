 S&P Türkiye′nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi | Türkiye | DW | 11.12.2021

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Türkiye

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi

Uuluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Konzernzentrale von Standard and Poors in New York USA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notu görünümünün düşürülmesine ülkedeki yüksek enflasyonu ve kurlardaki oynaklığı gerekçe gösterdi.

Açıklamada, "Negatif görünüm, kurdaki oynaklık, yüksek enflasyon ve karışık siyasi sinyaller nedeniyle Türkiye'nin dışa borçlu ekonomisinin gelecek 12 ayda karşı karşıya kalacağı risklerin artacağı öngörümüzü yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings  de geçen hafta Türkiye'nin daha önce "durağan" olarak değerlendirdiği kredi notunun görünümünü düşürerek, "negatif" olarak sınıflandırmıştı.

Yüzde 46 değer kaybı

Türk Lirası, Amerikan Dolar'ı karşısında bu yıl yüzde 46 dolayında değer kaybetti. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, ithalata bağımlılık nedeniyle ülkede enflasyonun artmasına neden oluyor. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 21,3. Ancak, bağımsız ekonomistler enflasyon oranının daha yüksek olduğu tahmininde bulunuyor. Türkiye'de yüksek enflasyona karşın Merkez Bankası faizleri düşük tutma yönünde bir para politikası izliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  birçok kez "faizin sebep, enflasyonun netice" olduğunu söylemiş ve faizlerin düşük tutulmaya devam edileceği mesajı vermişti. Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları sonrası, kurlarda yükseliş yönünde bir hareketlilik gözlenmişti.

Reuters,AFP/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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