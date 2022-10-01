S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu güncelledi.

New York merkezli kuruluş, Türkiye'nin notunu B+'dan B'ye indirdi. S&P bu kararına gerekçe olarak Türkiye'nin aşırı gevşek para politikasına yönelik endişelerigösterdi. S&P böylece Türkiye'yi Moğolistan ve Mısır ile eşit düzeye çekti.

Kuruluş, Türkiye'nin "negatif" olan kredi notu görünümünü ise "durağan" seviyesine çıkardı.

Büyümeye öncelik verilmesi

Bloomberg haberine göre, S&P'nin New York'ta piyasaların kapanmasının ardından yayımladığı açıklamada, "Türk politika yapıcılar, 2023'teki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi finansal ve parasal istikrar yerine büyümüye öncelik veriyor" denildi.

S&P, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için faizlerin düşük tutulmasınayönelik mali ve parasal düzenlemelerin, "tasarruf aracı olarak TL'ye olan güveni daha da azaltma riski doğurduğunu" belirtti.

Açıklamada, "Lira'daki değer kaybının sürmesinin de kamu borcu dolarizasyonunun artması ve hatırı sayılır Hazine garantileri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin finansal istikrarı ve kamu maliyesi üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır" ifadesi kullanıldı.

Moody's ve Fitch de not düşürmüştü

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Moody's de geçen Ağustos ayında Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürürken not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltmişti.

Fitch Ratings ise Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirip görünümünü "negatif" olarak teyit etmişti.

DW/CÖ,JD