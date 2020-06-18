Soylu'nun "namussuzluk" suçlaması tepki çekti

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün "akraba atamalarıyla" ilgili yazısı üzerinden başlayan tartışma büyüyor. Yazıya "namussuzluk" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan tepki geldi. Soylu bunun üzerine "Özkoç ahlaksızlığı savunuyor" açıklaması yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk dün Trabzon'da liyakat sahibi olmayan kişilerin adliyelerde akrabalık ilişkileri üzerinden yüksek mevkilerine gelmesini ele alan bir yazı yazdı. Öztürk bugünkü yazısında da Trabzon'da belediye işçi kadrosunda işe başlayan Ali Ayvazoğlu’nun şu anda AKP milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendikten sonra özel kalem müdürü olduğunu, ardından da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandığını yazdı.

"Namussuzluk"

Yazıya Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" dedi. Soylu "Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız, Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi CHP'nin Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Soylu'ya Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek "Kadın milletvekilimizi hiç alakası yokken, namus tartışması içine çeken ve siyasete alet eden Soylu’yu bir kez daha kınıyor ve istifaya davet ediyorum" dedi.

Engin Özkoç TBMM'de düzenlediği basın toplantısında da Soylu'yu "mafya babası edasıyla konuşmakla" ve "insanları, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri hedef göstermekle" suçladı.

"Bir bakan koltuğunda oturan adam değil sıradan kabadayı konumunda olan bir kişi dahi bu sözleri söylemez" diyen Özkoç "Sen kimsin. Sen cumhuriyetin dinamik değerleri olan, dördüncü gücümüz dediğimiz basınla ilgili, sadece eleştiri hakkını kullanan Saygı Öztürk ve diğer gazetecilerle ilgili, siyasetçilerle ilgili nasıl bu sıfatları kullanabiliyorsun" diye konuştu.

Soylu buna yanıt olarak "Bir insan, namusunu sokakta bulmamıştır. Saygı Öztürk, bir bürokratik atamaya değil, bir kadının namusuna iftira atmaktadır. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ahlaksızlığı ve iftirayı savunuyor" dedi.

Gazetecilerden tepki

Soylu’nun bu açıklamalarına Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan da tepki geldi. TGS Twitter hesabı üzerinden "Haber hoşunuza gitmedi diye gazeteciye hakaret edemezsiniz Sn. Soylu. Haddinizi bilin" açıklaması yaptı.

Gazeteci Deniz Zeyrek ise "Saygı Öztürk namuslu, saygın bir gazetecidir. Başka yoruma gerek yoktur" dedi. İsmail Saymaz da "Sevgili Saygı Öztürk namuslu, haysiyetli ve tertemiz gazetecidir" diye yazdı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici de Soylu'nun Saygı Öztürk'e yönelik sözlerine tepki göstererek geçen hafta tutuklanan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a atıfla "İçişleri Bakanı’nın gazeteciye hakaret etme serbestisi mi var? Soylu, Müyesser Yıldız’dan sonra şimdi de gazeteci Saygı Öztürk’e hakaret yağdırıyor. Bu vesileyle bir daha sorayım; Müyesser Yıldız’ın telefonunun dinlendiğini önceden biliyor muydu?" paylaşımında bulundu.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe