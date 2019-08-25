Soylu'dan pahalı hediye açıklaması: Teftiş yaptırıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanlığına HDP'li Ahmet Türk'ün yerine ikinci kez kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın kendisine ve diğer bakanlara pahalı hediyeler aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Soylu buna rağmen konuyla alakalı olarak teftiş yaptırdığını açıkladı.

DW Türkçe'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı belgelerde, Vali Yaman'ın daha önce kayyumluk yaptığı döneme ait Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kesilen toplam 582 bin 618 liralık gümüş takı ve benzeri eşyaların faturaları yer alıyordu. Belediye kayıtlarından alınan belgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ile bazı bakan ve bakan yardımcıları için Fırat Silver isimli mağazadan ne kadarlık bir alışveriş yapıldığı bilgisine yer veriliyordu. Belgeye göre Yaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 136 bin lira, İçişleri Bakanı Soylu için ise 40 bin liralık hediye masrafı yapmış. Belgeler ayrıca Cumhurbaşkanı ve bakanların kenti ziyaretleri sırasında toplam 2 milyon liralık ziyafet konaklama ve araç kiralama masrafı yapıldığını ortaya koyuyor.

"Teftiş yaptırıyorum"

İddialarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Soylu, "böyle bir hediye aldınız mı?" yönündeki soruya "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum neymiş diye" şeklinde yanıt verdi. Soylu şunları söyledi:

"Oraya dönem dönem giden heyetlere yönelik çok uzun erimli yapılan bir takım harcamaların toplu hali olarak anladığım kadarıyla durmaktadır. Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır ne de devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Bunları her birisi uydurulmuş icat edilmiş ve maalesef sadece 'kara çal belki de izi kalır' kabilinde işlerdir. Buna rağmen bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum."

Video izle 01:41 Paylaş Mardin'de kayyumdan bakanlara yüzbinlerce liralık hediye E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3OZVG Mardin'de kayyumdan bakanlara yüzbinlerce liralık hediye

"Uzun dönemli harcamaların toplu hali"

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne hiç gitmediğini sadece bir iftar yemeğine uğradığını ifade eden Soylu, "Bunlar hep sayıştay denetimlerinden mali denetimlerden geçmektedir. Böyle bir şeye imkan vermek mümkün değil. Denetimi de böyle bir şeye imkan sağlamaz. Anladığım kadarıyla çok uızun dönemli bir karşılamanın toplulaştırılması" diye konuştu.

Mardin'de belgelerde adı geçen gümüş mağazasında tespih incelerken görüldüğü fotoğrafıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, "Ben binlerce esnaf ziyaret ediyorum. Bakırcıya gider bakıra bakarım, tüm siyasetçiler öyledir. Nereye girdiğimi de bilmem. Bir tespihçiye girmiş, tespihçi de o fotoğrafı almış da asmış. Biz hep öyle büyüdük. Ama terör örgütü herhalde çok acıttık başka türlü noktadan bir saldırı planlıyor. Bunlar tutmaz" sözlerini kullandı.

DW/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe