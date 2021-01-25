 Soylu’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması | TÜRKİYE | DW | 22.04.2021

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TÜRKİYE

Soylu’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından kadın cinayetlerinde yüzde 26 azalma olduğunu açıkladı. Açıklama sosyal medyada tepki yarattı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önceki 34 günde 34 kadının, fesihten sonraki 34 günde ise 25 kadınının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamasında, "Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu milletvekili, yalancı, diğeri de benim 'at sineğim' yalancı" ifadelerini kullanarak "Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız. 13 Şubat-19 Mart 2021 (İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken) 34 kadın hayatını kaybetti. 19 Mart-22 Nisan 2021 (İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra) 25 kadın hayatını kaybetti. Yüzde 26 azalış. CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz" dedi. 

CHP bugün Danıştay'a başvurarak Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nde çekilme kararının iptalini istemişti. İstanbul milletvekili Sibel Özdemir CHP'nin başvurusunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 19 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği açıklamıştı.

Sosyal medyada tepki

Soylu'nun açıklamasına sosyal medyada tepki geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Soylu'nun açıklamasını eleştirdi.

DHA, DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi serüveni  

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