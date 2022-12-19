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Soylu, İmamoğlu'nu açığa alma yetkisinin bulunduğuna dikkat çekti. Fotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Soylu’dan İmamoğlu açıklaması: Açığa alabilme hakkım var

4 saat önce

İmamoğlu davasına ilişkin konuşan Soylu, davanın içeriği nedeniyle kendisinin İBB başkanını görevden alma yetkisinin bulunmadığını, ancak açığa alabilme hakkının olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve hakkındaki hukuki sürece ilişkin konuştu. CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Soylu, İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK)üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında verilen karara ilişkin, "Karar siyaseten yanlış demek hukuk devletinde olmaz. Karar hukuki açıdan doğru. Kanundaki kural kişiye özgü değiştirilmiş bir kural değil" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitingi de eleştiren İçişleri Bakanı, "Şimdi resmen bu mahkemenin başından beri hukuk ihlal edilmektedir. Birçok mahkeme kararı eleştirilebilir, biz de eleştiriyoruz ancak hakaret edemezsiniz. Siyaseten bu doğru mu? Yanlıştır. 'Ben işime gelince böyle yaparım, işime gelmeyince yapmam' demek hukuka hakarettir. Siz mahkemenin hakimlerini savcılarını aşağılayamazsınız. Mahkemenin etrafına bu zamana kadar kim baskı kurdu, kurabildi?" şeklinde konuştu.

"Görevden düşürebilme hakkım yok ancak açığa alma hakkım var"

Mahkemenin bilirkişi atamadığını, özel mütalaa olarak verildiğini söyleyen Soylu, anayasada görev suçu dolayısıyla kovuşturmaya tabii tutulanlara yönelik İçişleri Bakanına tanınan "görevden alma" yetkisine dikkat çekti. Soylu, "Kanun bunu ikiye ayırmış; bir terör, iki görevden kaynaklanan sebep. Örneğin ihaleye fesat karıştırma gibi bir soruşturma ve kovuşturma çerçevesinde burada İçişleri Bakanı yetkili oluyor. Tüm bunların tamamı kamu hakkını korumak için verilmiş yetkidir. İkinci olarak eğer bir teröre karışma durumu varsa mahkeme soruşturmayı açtığı andan itibaren Bakanlık, kayyum atama yetkisine sahiptir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu davasının terörle ilgili olmadığına dikkat çeken Soylu, bu durumda kayyum atanamayacağını, görevden almanın da hukuki açıdan değerlendirilebileceğini söyledi. Kendisinin bu durumda görevden alma yetkisi bulunmadığını kaydeden Bakan, "İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan da sonra bir süreç daha var. Yargıtay'ın onaylaması da yetmez. Orada benim onu düşürebilme hakkım da yok. Ama açığa alabilme hakkım var. Peki bir belediye başkanı nasıl düşer? Danıştay'ın kararı olmadan düşmez. Yani oradan gelen karar bana gelecek. Orada benim görevden alma hakkım yok anca görevinden düşürebilirim. Ancak bu da Danıştay'ın kararı geldikten sonra olabilir" şeklinde konuştu.

"Açığa aldıklarımız var, yargı onayladıktan sonra" diyen Soylu, "Ama belediye başkanlığı düşmez. Açığa almak ayrıdır, görevden düşürmek ayrı. Ceza alırsa kamu görevini yapamaz. Karar verilirse bu göreve 10 gün içerisinde valilik tarafından biri atanır, daha sonra seçime gidilir. Ancak süreç açıktır, itiraz etme yetkilerine sahiptir. Kanun çerçevesinde yetkilerim var ve bunları kullanırım. Ben Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak hükümetimizin aldığı kararları ve parti politikalarımızı hayata geçirmekle yükümlüyüm" İfadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin dönemin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, bir yılın üzerinde olduğu için İmamoğlu'na aynı zamanda siyasi yasak maddesi uygulanacak. Ancak bunun için kararın istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçip kesinleşmesi gerekiyor.

DW,ANKA/SÖ,BÖ

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