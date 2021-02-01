 Soylu′dan Boğaziçili öğrencilere sert tepki | TÜRKİYE | DW | 02.02.2021

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TÜRKİYE

Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir yayında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, rektör seçimi konusunda “Öğrenciler dün de yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil” dedi.

Türkei 2019 | Suleyman Soylu, Innenminister

Haber Global programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolara ilişkin olarak "Burası bir üniversite, rektörün nasıl seçilebileceği kanunlarımızda belli. Daha önceki seçimlerde üniversitenin öğretim üyeleri seçiyordu. Yanlış bir sistem olduğu için, bana göre, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu, Türkiye'nin ortaya koyduğu irade ile değişti" dedi.

Rektör seçimlerinin üniversitelere zaman kaybettirdiğini söyleyen Soylu, rektör seçimi konusunda "Dünde öğrenciler herhangi bir yetkinlik sahibi değildi bugün de değil" diye konuştu.

Öğrencilerin yeni rektör Melih Bulu'ya yönelik "kayyum rektör" ifadesini de eleştiren Soylu, "Bu faşist bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Kendi rektörünüzle ilgili böyle bir tavrı koymanız doğru değil. Bu siyasal bir yaklaşımdır" dedi.

"Üniversite marjinal grupların merkezinde"

Boğaziçi üniversitesinde marjinal grupların üniversiteyi "marjinal ideolojik merkezin ortasına çektiğini" söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim herhangi bir üniversiteyle ilgili konuşacağımız iş onların başarıları, onların ortaya koyacağı süreçlerin ses getirmesidir. LGBT denilen, hiçbir şeyimize uymayan değerlerimizle bu toprakların hiçbir değeriyle örtüşmeyen, Batı'nın pazarladığı sunduğu birtakım ideolojik gruplarla birlikte üniversitenin göbeğine oturtmuşlar… Bloke ediyorlar üniversiteyi..." dedi.

Üniversitedeki bir sergide Kabe temalı resmin LGBTI+ bayrağıyla birlikte yer almasına da tepki gösteren Soylu, "Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar, hakaret etsinler. 'Senin Kabe-i Muazzama ile ne işin var?' bu soruyu kimse sormuyor mu, onları yapanların ailesi yok mu? Ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri, hürriyet?" dedi.

Perşembe günü Güney Kampüsü'ndeki protestolara düzenlenen polis müdahalesinde gözaltına alınanların 79'unun terör örgütleri ile bağlantılı olduğunu belirten Soylu, "Sessiz mi kalalım? Rektörün odasına girecekler, odasını işgal edecekler ama ben İçişleri Bakanı'yken buna müsaade etmem" dedi.

"Demokratik mi olması gerekiyor?"

"Size bu (rektörün atanması) uygulama demokratik geliyor mu?" sorusuna yanıt veren Soylu, “Çok mu demokratik olması lazım acaba? Demokrasi ülkenin siyasal tercihlerinin belirlenmesinde özgürlüklerinin belirlenmesinde bir etmendir. Bunlar öğrenci yetiştiriyorlar, bunlar akademik ve buna yönelik bilimsel sonuçlar üretmeye çalışıyorlar. Biz buna bakacağız” dedi. Soylu, “Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Twitter Soylu'nun paylaşımını kısıtlamıştı 

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili sert açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlamıştı.

Kısıtlanan tweetinde Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 30 Ocak tarihinde attığı tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret söylemi gerekçesiyle kısıtladı.  

Soylu'dan Boğaziçi'nde polis müdahalesine destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polisin öğrencilere müdahalesine destek vererek müdahaleyi eleştirenlere ise tepki gösterdi.  

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