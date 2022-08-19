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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Soylu: Türkiye'deki Suriyeli seçmen sayısı 120 bin

4 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılan Suriyeli sayısının 211 bin olduğunu söyledi. Soylu, Suriyeli seçmen sayısını ise 120 bin olarak açıkladı.

https://www.dw.com/tr/soylu-t%C3%BCrkiyedeki-suriyeli-se%C3%A7men-say%C4%B1s%C4%B1-120-bin/a-62861809

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli seçmen sayısının 120 bin olduğunu açıkladı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın bu kadar" ifadelerini kullandı.

Soylu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerine ilişkin tartışmalarla ilgili olarak ise "Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, o insanların karşı karşıya kaldığı süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Ama bu insanlar kendi memleketlerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı bölgelere mi dönebilirler?" dedi.

Cemevlerine yönelik düzenlemeler

Programda Soylu'ya, Ankara'da geçen ay sonunda gerçekleştirilen saldırılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mamak'taki Hüseyin Gazi Dergâhı'nı ziyaretiyle gündeme gelen cemevlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının bir düzenlemesinin olup olmadığı da soruldu.

Bakan Soylu, cemevlerinden yaklaşık 8 bin 740 talep toplandığını, bunların 5 bin 600'ünü karşıladıklarını, yıl sonuna kadar da taleplerin hepsinin karşılanacağını söyledi.

Soylu, "Gazetelerde köşe yazılarına konu olan bir düzenleme var. 'Cemevlerinin elektrik, su masraflarının karşılanması, Alevi dedelerine maaş bağlanması, Diyanet İşleri Başkanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığında ilgili birim kurulması' şeklinde maddeler sıralanıyor. Böyle bir çalışma var mı?" şeklindeki soru üzerine de Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu konuda yapılabileceklerle ilgili çalışıldığını belirtti.

DW/CÖ,JD

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