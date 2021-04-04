 Soylu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık | TÜRKİYE | DW | 06.04.2021

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TÜRKİYE

Soylu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin bildirisi ile ilgili "Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık" dedi. Soylu, CHP'ye işaret ederek "hangi siyasi partiyle yoğunluklu bağlantı kurdukları çok açık" diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisiile ilgili A Haber kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı.

Soylu, bildiriye ilişkin olarak "104 general bir araya gelecekler ve hükümete bir çerçeve çizecekler, bir vesayet odağı oluşturmak isteyecekler, biz de diyeceğiz ki 'Bunda bir şey yok. Ne olacaktı?' Kusura bakmayın, Türk demokrasisi, siyaseti o saf olduğu dönemden çıktı. Demokrasinin, siyasetin ve milletin dışında hiçbir şey beklemeyiniz. Bu, Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Rekabeti, korakor yapalım hep beraber, ne gerekiyorsa ortaya koyalım ama burada CHP bu meseleye sahip çıkıyorsa, bu meseleyi demokrasi adına savunanları küçümsüyorsa, bir oyun içinde olduğunu iddia ediyorsa bu tarihin bunlara herhangi bir ders vermediğinin en önemli delili olarak duracaktır" ifadelerini kullandı.

Bildiriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" ifadelerini kullandı.

"FETÖ de bu da aynıdır"

Süleyman Soylu, "FETÖ de bu da aynıdır. Bunlar birbirlerini FETÖ'den falan ayırmasınlar. Araya da FETÖ cümleleri, değerlendirmeleri falan koymasınlar. Eğer bu tip değerlendirmeler yapıyorlarsa bize çok net ifadelerle 'Bu ülkenin düşmanlığını yaptığımızı, bu ülkeye hainlik yaptığımızı, ihanet ettiğimizi, sattığımızı' söylesinler" diye konuştu. Soylu, "Hepsinin kökü aynıdır" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan: Art niyetli bir girişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından 104 emekli amiralin yazdığı bildiriye ilişkin biraçıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı kesinlikle belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Aynı şekilde hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 amiral gözaltına alınmı ve dört amiral de üç gün içinde ifade vermek için emniyet müdürlüklerine davet edilmişti.

DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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