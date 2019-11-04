Soylu: Pazartesiden itibaren IŞİD'lilerin iadesine başlayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan yabancı IŞİD’lilerin ülkelerine iadelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Soylu, Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lilerle ilgili olarak "Avrupa'ya diyoruz ki 'Bunları size göndereceğiz, 3 tane, 5 tane, 10 tane göndereceğiz'. Bunlar bizim insanımız değil ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paketlemiş göndermişsiniz. Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar. 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silseniz de saklasanız da, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da, sizin ülkenize göndereceğiz" dedi.

Perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki cezaevlerinde 1149 IŞİD mensubu bulunduğunu ve bunlardan 737'sinin yabancı olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yakalanan IŞİD'lilerin ülkelerine iade edileceğini söylemişti. Altun, 9 Ekim'den bu yana Alman uyruklu dört IŞİD mensubunu Suriye'de ele geçirdiğini, 16 Alman vatandaşının da hâlihazırda Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu kaydetmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de konuyla ilgili Türk makamlarıyla yakın diyalog içinde olduklarını vurgulamıştı. Alter, Alman vatandaşı IŞİD'lilerin sınır dışı edilmeleri halinde Almanya tarafından geri kabul edileceklerini söylemekle birlikte bunun için iade sürecinde, Alman hükümeti tarafından belirlenen ilkelerin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

DW, DHA/BK, AÜ

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