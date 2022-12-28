Soylu: İmamoğlu beni arayarak bir ricada bulundu

Belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarıyla ilgili basın açıklaması düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir iddia ortaya attı.

"Bundan belli bir süre önce, bu bahsedilen kişi, İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz' diye bir ricası da olmuştur. Ama ben, kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik, onu da yaptık" diye konuştu. Soylu bu ricanın ne olduğunu ise söylemedi.

İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu, Soylu'nun basın toplantısı sona ermeden bu iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi.

İmamoğlu, "Bakan Soylu 'Saygılarımla' diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN @RTErdogan" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu tweetini basın toplantısında okuyan Soylu, iddiasının gerçek olduğunu savundu. Soylu "İstanbul'da yardım toplarken, yardımla ilgili, bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra, yani böyle bir yardım toplanamayacağını tespit ettikten sonra çok doğal olarak o yardım toplanan paralara el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki: 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten bana karşı. Biz hemşehriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme" diye konuştu.

Soylu, İmamoğlu ile daha sonra bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiğini ve İmamoğlu'nun daha sonra kendisini CHP Genel Merkezi'ne şikayet ettiğini ileri sürdü.

DW / EC, CÖ