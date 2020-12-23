Soylu: Gergerlioğlu "FETÖ’cü terörist"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu için "FETÖ'cü terörist" ifadesini kullandı.

Ankara’daki Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuşan Soylu, Gergerlioğlu’nun meclis gündemine taşımasıyla kamuoyunda tartışılmaya başlanan çıplak arama iddialarına yanıt verdi.

"Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir" diyen Soylu, "Çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" ifadelerini kullandı.

"Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var"

HDP milletvekilinin "FETÖ'cü terörist" olduğunu söyleyen Soylu, "Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir. Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin" dedi.

Konuşmasında "Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?" diye soran Soylu, "Yönetmelik var. Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Tabancalar... Tamam. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur" diye konuştu.

Ömer Faruk Gergerlioglu

CHP’li Özkan: Çıplak aramaya maruz kaldım

Gergerlioğlu, Uşak’ta gözaltına alınan otuz kadının emniyette iç çamaşırlarının çıkarılarak üst aramasından geçtiği iddiasını kamuoyu ile paylaşmış, konu hem sosyal medyada hem de mecliste tartışmalara neden olmuştu.

Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan daha önce çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi. Ergenekon davası kapsamında iki müebbet hapis cezası aldığı için Metris Cezaevi'ne götürüldüğünü ve burada çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyen Özkan, meclis kürsüsünde yaşadıklarını anlattı:

"Beni bir odaya koymak istediler. 'Ne için beni bu odaya koymak istiyorsunuz' diye sorduğumda 'Arama yapacağız' dediler. Çıplak aramayla orada tanıştım. 'Yoktur' demekle acılarımız yok olmaz arkadaşlar. 'Vardır' demeliyiz ve birbirimizin acıları üzerine hiçbir şey inşa etmemeliyiz. Askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldım. Şimdi buradan söylüyorum. Bu acı bir şeydir. Biz çok acı gördük."

Demirtaş kararına da tepki

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını da sert sözlerle eleştirdi.

"Demirtaş teröristtir" diyen Soylu, "AİHM’in almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hâli Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

DW / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe