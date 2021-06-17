 “Soylu devleti sigortalatmış” | GÜNDEM | DW | 11.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

“Soylu devleti sigortalatmış”

Sedat Peker’in ifşalarının odağındaki İçişleri Bakanı Soylu hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Soylu'nun sigorta şirketinin devletten iş aldığına dair belgeler paylaşıldı. Eski Ticaret Bakanı Pekcan benzer nedenle görevden alınmıştı.     

Video izle 04:21

İfşalarıyla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait sigorta şirketinin devletten iş aldığına ilişkin iddialar tartışılıyor.

İddialara ilişkin belgeleri gazeteci Erk Acarer Twitter hesabı üzerinden “Soylu devleti sigortalatmış” ifadesiyle paylaştı. 

Belgelere göre, Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta, birçok kamu hastanesine ve Türk Kızılay’a sigorta hizmeti sunmuş. 

Acarer, Soylu’nun sigortacılık faaliyetlerinin aslında aracılık faaliyetleri olduğunu da iddia etti. 

İddialara ilişkin açıklama yapmayan Soylu’nun, şirketi aracılığıyla devletten iş almaşı hukuki mi sorusuna neden oldu?

Hukukçulara göre, bu durum "Siyasi etik anlamında kabul edilemez".

Haberi izlemek için üstte "Video izle" tuşuna basınız...

 

 

 

 

      

Multimedya Bölümü

Süleyman Soylu için "Temmuz" iddiası | Nevşin Mengü Soruyor 17.06.2021

Peker'in iddialarıyla iktidar-muhalefet gerilimi tırmandı 29.06.2021

DW Haber - 21.05.2021 21.05.2021

DW Haber - 09.07.2021 09.07.2021

İlgini çekebilir

Der berühmteste Mafia-Boss der Türkei (Sedat Peker) mit seinen Videos das ganze Land spricht offen über die Beziehungen zwischen Politik, Medien und Mafia. https://www.youtube.com/watch?v=LELh7_8SMlY&t=102s

Sedat Peker videoları 28.06.2021

Sedat Peker'in paylaştığı videolar izlenme rekorları kırıyor. Peki Peker hangi iddialarda bulundu, paylaşımlar Türk siyasetini nasıl etkiliyor?

ARCHIV 2019 *** File photo dated February 20, 2019 of Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has rejected Interior Minister Suleyman Soylu's resignation in a statement late Sunday, hours after Soylu resigned over an abrupt weekend lockdown in Turkey to contain the spread of the coronavirus. Soylu, in a statement on Twitter, said he takes all responsibility for the chaos caused by the announcement of the full 48-hour lockdown in 31 provinces. Soylu, who has held the post since August 2016, will continue his job, the Presidential statement noted. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Ankara'da Süleyman Soylu krizi büyüyor 21.05.2021

Peker-Soylu krizinde sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AKP içinden ve muhalefetten baskı büyüyor. AKP'liler de iddiaların araştırılmasını istiyor. Muhalefetten de erken seçim talepleri yükseliyor.

LINKS: ISTANBUL, TURKEY - MARCH 11: Prominent detainee (a mafia leader with alleged links to the 'deep state') Sedat Peker in the Ergenekon coup plot case released from Silivri Prison in Istanbul following the 8th and the 21th High Criminal Courts order in Istanbul, Turkey on March 10, 2014. Islam Yakut / Anadolu Agency RECHTS: Süleyman Soylu, der türkische Innenminister, spricht bei einer Pressekonferenz. In der türkischen Millionenmetropole Istanbul hat es vor Ablauf einer Abschiebefrist Verwirrung über das Schicksal von Tausenden syrischen Flüchtlingen gegeben. Ende Juli hatte der Istanbuler Gouverneur Syrern, die nicht in Istanbul gemeldet sind, eine Frist bis zum 20. August gesetzt, um die Stadt zu verlassen. Diese frist wurde nun um zwei Monate verlängert. +++ dpa-Bildfunk +++

Peker'den Soylu'ya "sivilleri silahlandırma" suçlaması 08.07.2021

Sosyal medya paylaşımları ile Türkiye’de siyasi gündemi sarsan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Peker, Soylu’nun koordinasyonunda sivil halkın silahlandırıldığını öne sürdü.

ANKARA, TURKEY - FEBRUARY 04: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a speech as he attends the Anatolian Project introductory meeting of Council of Higher Education at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on February 04, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency ARCHIV - 09.07.2018, Türkei, Ankara: Süleyman Soylu, Innenminister der Türkei, steht während der Vorstellung des neuen Kabinetts vom Präsidenten Erdogan im Präsidentenpalast. Wegen des Vorgehens der Türkei gegen den amerikanischen Pastor Brunson verhängt die US-Regierung Sanktionen gegen zwei türkische Minister. (zu dpa «USA verhängen Sanktionen gegen zwei türkische Minister » vom 02.08.2018) Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Soylu Külliye'deki törenlere çağrılmadı 03.07.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sedat Peker’in iddialarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi programlara çağırmaması dikkat çekiyor.