 Soylu: Buldan′a kişisel tehdidim olmadı | TÜRKİYE | DW | 02.07.2018

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TÜRKİYE

Soylu: Buldan'a kişisel tehdidim olmadı

İçişleri Bakanı, HDP'li Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesi hakkında "kişisel bir tehdidim olmadı" dedi. Bakan, CHP'lilere yönelik "şehit cenazesi" talimatıyla ilgili ise amacının bir mesaj vermek olduğunu söyledi.

Türkei Ankara Innenminister Süleyman Soylu (picture-alliance/AA/A. Izgi)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidinin olmadığını söyledi.

CNN Türk televizyonunda katıldığı programda konuşan Soylu, Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesine değindi. Soylu, "O sabah o olay oldu ve ben Pervin Buldan'ı aradım. Bunun müsebbibinin PKK ve HDP olduğunu, beni bundan sonra hiçbir sebeple arayamayacaklarını söyledim...Kişisel tehdidim olmadı. Benim kişisel ne tehdidim olacak. Ama HDP ve PKK konusunda söyleyeceğim her şeyi en usturuplu bir şekilde söyledim" diye konuştu.

Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da biri sivilin PKK tarafından infaz edilmesi sonrası Soylu'nun kendisini arayarak söz konusu olaydan partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Buldan, Soylu'nun "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak. Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok" sözleriyle sözlerini kullandığını söylemişti.

Buldan'ın açıklamasının ardından konuşan Soylu, telefon görüşmesini doğrulayarak "Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır" demişti. HDP Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soylu'nun "CHP talimatı"

İçişleri Bakanı, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde verdiği talimatla da gündemde. Soylu programda bununla ilgili soruya, "CHP il başkanları şehit cenazelerine gelmesin dedim, peki CHP'nin yöneticileri niçin bu arkadaşımızın katlinde ağızlarına fermuar çekip durabiliyorlar. Onlar bölücü olmuyorlar da ben bölücü oluyorum" dedi.

Amacının bir toplumsal mesaj vermek olduğunu belirten Soylu, "Bundan sonra istedikleri şehit cenazesine gitsinler, kim giderse gitsin, ister protokolde dursunlar, ister ön tarafta dursunlar" dedi.

Soylu CHP'lilerin iç savaş suçlamasına da "Bunun neresi iç savaş çağrısı, bu bir tedbir" değerlendirmesinde bulundu.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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