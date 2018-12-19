 Soylu: 291 bin Suriyeli geri döndü | TÜRKİYE | DW | 22.12.2018

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TÜRKİYE

Soylu: 291 bin Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekâtlarından sonra 291 bin 790 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekâtlarını takiben toplam 291 bin 790 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Edirne'deki Düzensiz Göçle Mücadele 2'nci Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı, Anadolu'nun tarihsel olarak göçün hedef yeri olduğunu, ancak bugünlerde ise hem hedef hem de geçiş noktası haline geldiğini ifade etti.

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Birleşmiş Milletler, 2019 yılında 250 bin Suriyeli sığınmacının ülkesine döneceğini tahmin ediyor. BM ayrıca sığınmacıları ağırlayan ülkelerin desteklenmesi için 5,5 milyar dolarlık bağış çağrısı yaptı. (11.12.2018)

Suriye’de yedi yılı geride bırakan iç savaşın başlarında ülkesinden kaçanlara açık kapı politikası uygulayan Türkiye şimdi mültecilerin geri dönüşü üzerine kafa yoruyor. (15.11.2018)

Savunma Bakanı Hulusi Akar, 260 bin Suriyelinin Fırat Kalkanı operasyonu sayesinde bölgeye geri döndüğünü açıkladı. Türkiye yaklaşık 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. (01.11.2018)

Suriye'de okullar bu hafta ders başı yaparken, halen 2 milyon Suriyeli çocuk savaş ve yardımlardaki kesintiler nedeniyle okula gidemiyor. (08.09.2018)

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Soylu, "Bir kısım insanlar Ortadoğu'dan kalkıp Türkiye'ye geliyorlar ve burası onlar için yeterli oluyor, kalmak istiyorlar. Belki de ilk fırsatta geri dönebilmek için daha batıya gitmek istemiyorlar. Mesela Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790'dır. Bir kısmı ise hayatını tamamen Avrupa'ya taşımak istiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Ağustos 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab hattı kontrol altına alınmıştı. Bu yılın Ocak ve Mart ayları arasında düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı ise de Suriye'nin kuzeybatısında o dönem YPG kontrolünde bulunan Afrin kenti ve çevresine düzenlenmişti.

250 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye üzerinden ağırlıklı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen insanların sayısında bir artış olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı, bu yıl 241 bin 794 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Bu sayının geçen yıla göre yüzde 56'lık bir artış anlamına geldiğini vurgulayan Soylu, Türkiye'de şu anda 3,6 milyonu uluslararası koruma statüsünde olmak üzere yaklaşık 4,5 milyon yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu ve Afganistan ile Pakistan yönünden gelen kişilerin sayısında büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Bakan ayrıca Türkiye'nin batı illerinde yakalanan Suriye uyruklu kişilerin geçici barınma merkezlerine transfer edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde geri gönderme merkezlerine sevk edilmesi talimatı verdiğini, bu sayede Kasım ayında Mayıs ayına oranla Türkiye'nin batısında yakalanan Suriyelilerin yüzde 70,3 oranında azaldığını belirtti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında varılan uzlaşı çerçevesinde özellikle Ege Denizi'ndeki sınır kontrollerini sıklaştıran Türkiye, mültecilerin ve sığınmacıların kaçak bir şekilde Avrupa ülkelerine taşınmasını engelleyecek adımlar atmıştı.

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Türkiye’deki Suriyeliler: Birlikte yaşam mümkün mü?

DW,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye’deki Suriyeliler: Birlikte yaşam mümkün mü?  

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