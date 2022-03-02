Soylu 10 bin dolar alan siyasetçiyi yine açıklamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü davasının kırmızı bültenle aranan sanığı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğuna ilişkin soruyu yanıtlamaktan yine kaçındı. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, konuya ilişkin soruya "Müracaatınızda yer alan hususlar tarafımızca kayıt altına alınmıştır" yanıtını verdi, ismin kim olduğunu yazmadı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını 19 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı TRT Haber canlı yayınında ortaya atmıştı. Sedat Peker'le aralarında arabuluculuk yapıldığı iddiasına yanıt veren Soylu, "Benim haberimin olması idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklediyse hesabını oradan sorsun. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa siyasetçiye ona sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.

Soylu, daha sonra katıldığı Habertürk TV yayınında ise bu ismi savcılığın davet etmesi üzerine yargıya bildireceğini söylemiş, ancak ismi yine açıklamamıştı.

Soylu'nun açıklamalarının ardından gözler o siyasetçinin kim olduğuna ve TBMM'ye çevrilmişti. Bunun üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Soylu ile görüşmüştü. Şentop, Soylu'nun kendisine "O isim milletvekili değil" dediğini aktarmıştı.

Tartışmaya katılan dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır" demişti. Soylu, bakanlığının 2022 yılı bütçesinde muhalefet milletvekillerinin sorusu üzerine "devlet kayıtlarında vardır" demekle yetindi.

DW Türkçe Soylu'ya sordu

DW Türkçe, 16 Ocak'ta CİMER üzerinden bilgi edinme yoluyla İçişleri Bakanlığı'na "Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin adı nedir? Sayın Soylu, bu ismi savcılığa bildirmiş midir? Bildirmemişse gerekçesi nedir?" sorularını yöneltti.

Soylu adına 28 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yanıt gönderdi. Yanıtta, başvurunun incelendiği belirtilirken, "Müracaatınızda yer alan hususlar tarafımızca kayıt altına alınmıştır" denilmekle yetinildi.

Soylu'nun bu ismi ne zaman açıklayacağı, savcılığa bildirip bildirmediği ise bilinmiyor.

Alican Uludağ

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