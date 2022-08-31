Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov öldü

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yaptığı reformlarla Soğuk Savaş'ı bitiren Gorbaçov, 20'nci yüzyılın en önemli siyasi figürlerinden biriydi.

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Gorbaçov 91 yaşındaydı.

Merkez Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Gorbaçov'un "ağır ve uzun süren bir hastalık sonucu" öldüğü belirtildi.

Mihail Gorbaçov Fotoğraf: Getty Images/AFP/O. Andersen

Gorbaçov, 1985-1991 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideriydi. Gorboçov'un başlattığı "perestroyka" (yeniden yapılanma) ve "glasnost" (açıklık) adlı reform çalışmaları Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın bitmesini sağladı. Ancak bu reformlar aynı zamanda Komünist Parti'nin de ülkedeki siyasi üstünlüğünün sona ermesine ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasına neden oldu.

Gorbaçov, Soğuk Savaş'ın bitmesindeki rolünden ötürü 1990 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

1996'da Rusya Devlet Başkanlığı için yarıştı. Ancak seçimlerde sadece yüzde 0,5 oy alabildi.

Tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkileri dönem dönem gerildi. Ölümünün ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in bu sabah Gorbaçov'un ailesine ve dostlarına taziye mesajı göndereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden "olağanüstü vizyon sahibi" bir insan olarak tanımladığı Gorbaçov'un SSCB lideri olarak ABD Başkanı Reagan'la birlikte bu iki ülkenin nükleer cephaneliklerini azaltmaya çalıştıklarını söyledi. "Onlarca yıl süren acımasız siyasi baskı döneminin ardından o demokratik reformları benimsedi" diye ekleyen Biden, "Sonuç, daha güvenli bir dünya ve milyonlarca insan için daha büyük özgürlük oldu" ifadesini kullandı.

Gorbaçov ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1986'da İzlanda'daki buluşması Fotoğraf: Ron Edmonds/AP Images/picture alliance

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Tarihin yönünü değiştiren eşsiz bir devlet adamı olan Mihail Gorbaçov'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim" açıklamasında bulundu.

Gorbaçov için "Soğuk Savaş'ın barışçıl şekilde sona ermesini sağlamak için herkesten daha fazlasını yaptı" ifadesini kullanan Guterres, "Dünya büyük bir küresel liderini kaybetti" dedi.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,JD