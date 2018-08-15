Soul müziğin kraliçesi veda etti

Soul müziğin kraliçesi olarak bilinen Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin 76 yaşında hayata veda etti. 18 kez Grammy ödülüne layık görülen Franklin'in Perşembe günü Detroit'teki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Franklin'in sağlık durumu son günlerde kötüleşmiş, ailesi sevenlerinden Franklin için dua etmelerini istemişti.

Franklin'in ölüm haberinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Soul'un Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti. Tanrının harika bir armağanı olan sesiyle müthiş bir kadındı. Onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Franklin'in yaşadığı kent Detroit'in Belediye Başkanı Mike Duggan da, kentin tarihinde çok az insanın dünya çapında bu kadar sevildiğini söyledi. Franklin için "eşsiz bir yorumcu" tanımlaması yapan Duggan, "Sıradışı yaşamı boyunca milyonların sevgisini ve saygısını kazandı" dedi.

Müziğe kilisede başladı

25 Mart 1942'de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde doğan Franklin, müziğe babasının rahip olduğu kilisede gospel söyleyerek başladı. Franklin'in annesi Barbara Franklin de o dönem tanınmış gospel şarkıcılarındandı. 10 yaşındayken annesini kaybeden Franklin, 1960 yılında soul müzik türünde şarkılar söylemeye başladı. 1967'de Atlantic Records şirketiyle yaptığı kayıtlarla tanındı; özellikle "Respect", "Chain of Fools" ve "A Natural Woman" gibi parçalarıyla "soul müziğin kraliçesi" unvanını kazandı.

Franklin 75 milyonun üzerindeki kayıt satışıyla tüm zamanların en çok satan kadın müzisyenleri arasında yer aldı. Franklin 1987'de Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilerek bu başarıyı gösteren ilk kadın oldu. 2010'da Rolling Stone dergisi Franklin'i rock çağının bir numaralı şarkıcısı olarak gösterdi. Franklin aynı derginin "tüm zamanlar" listesine de girmeyi başardı.

1969 yılında öldürülen insan hakları savunucusu Martin Luther King'in cenazesinde, ABD Başkanları Barack Obama ile Bill Clinton'ın yemin törenlerinde şarkı söyleme şanşı elde etmişti.

Müzik otoritelerine göre Franklin kariyeri boyunca Natalie Cole, Whitney Houston, Donna Summer ve Chaka Khan gibi bir çok ünlü müzisyen için idol oldu.

Franklin, Şubat 2017'de albüm kaydı yapmaya devam edeceğini ancak sağlık sorunlarından ötürü artık turneye çıkmayacağını açıklamıştı.

rtr,DW/GY,BK

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