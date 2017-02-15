 Sosyalist aday Boric Şili′nin yeni devlet başkanı oldu | DÜNYA | DW | 20.12.2021

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DÜNYA

Sosyalist aday Boric Şili'nin yeni devlet başkanı oldu

35 yaşındaki sol görüşlü Gabriel Boric seçimin ikinci turunda oyların yüzde 55,7'sini alarak Şili'nin yeni devlet başkanı oldu. Boric, Şili'de bu göreve seçilen en genç isim olmayı başardı.

Chile Präsidentschaftswahl 2021 | Gabriel Boric

Şili'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden oyların yüzde 55,7'sini almayı başaran sosyalist aday Gabriel Boric devlet başkanlığına seçildi. Boric'in rakibi muhafazakar aday Jose Antonio Kast'ın oy oranı ise yüzde 44,15'te kaldı. Şili'de seçime katılım oranının ise yüzde 55,6 olduğu bildirildi.

Yenilgiyi kabul eden Kast, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Boric'i tebrik etti. Eski bir öğrenci lideri olan Gabriel Boric ile rakibi muhafazakar rakibi Jose Antonio Kast arasında başa baş bir seçim mücadelesi yaşanmıştı. Boric, yaklaşık dört hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda ikinci sırada yer almıştı.

Barışçıl mesajlar

Boric devlet başkanı seçildiğinin kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada tüm Şililerin devlet başkanı olma sözü verdi ve farklı cepheler arasında köprü kurmaya çalışacağını söyledi. Binlerce taraftarına seslenen Boric, "Bizi birbirimize bağlayan Şili'ye ve Şili halkına olan sevgimiz" ifadelerini kullandı. Eğitim ve sağlık sisteminde Avrupa standartları doğrultusunda iyileştirmeler yapma sözü veren Boric, göçmenlerin, yerli halkların ve eşcinsellerin haklarının güvenceye alınacağını belirtti.

Chile Präsidentschaftswahl 2021 | Gabriel Boric

2011 yılında ülkedeki öğrenci protestolarına liderlik eden Boric, 2013 yılında milletvekilliğine seçilmişti.

Şili'de 2019 yılında ülkedeki sosyoekonomik koşulları protesto etmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler,  yeni bir anayasa hazırlanması üzerinde sağlanan uzlaşma ile neticelenmişti. Güney Amerika'da kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülke olan Şili'de yoksullukla mücadelede yol alınmış olsa da, gelir dağılımı adaletsizliği önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

dpa,KNA,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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