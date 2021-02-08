Sosyal medyanın "pornografik" olarak gördüğü sanat eserleri

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Çıplaklık içeren bazı sanat eserleri sosyal medyada “pornografik” olarak etiketlenebiliyor. Viyana’daki birkaç müze, nü sanat eserleri paylaştıkları için sosyal medyada yasaklandı bile. Ancak Viyana Turizm Kurulu’nun bu durumu aşmak için bir fikri vardı: İçeriklerini, sadece yetişkinlerin üye olabildiği #OnlyFans sitesine yüklemek! Peki, sosyal medyada bu sansür neden yaşanıyor?