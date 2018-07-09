 Sosyal medyada gündem: #Yenikabine | TÜRKİYE | DW | 10.07.2018

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TÜRKİYE

Sosyal medyada gündem: #Yenikabine

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenine katıldı ve yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı #Yenikabine sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu.

Türkei Internet (picture-alliance/Nur Photo/J. Arriens)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesiyle birlikte Türkiye’de parlamenter sistem sona erdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçildi. Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başına geçmiş oldu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ‘göreve başlama' törenin ardından yeni kabinesini açıkladı.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine son hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan damadı Berat Albayrak'ı atadı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı oldu. 

Twitter'da Erdoğan’ın yemin etme töreni ve açıkladığı yeni kabine ile kabine de yer alan isimler ayrı ayrı etiketlerle TT oldu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde MHP'nin yer almaması da sosyal medya takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

 

Yeni kabine ile ilgili atılan tweetlerde ana muhalefet partisi CHP de konu oldu.

 

Yeni kabineye destek veren paylaşımlar da yapıldı.

 

DW,MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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