 Sosyal medya #Suruç′u konuşuyor | TÜRKİYE | DW | 20.07.2018

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TÜRKİYE

Sosyal medya #Suruç'u konuşuyor

Urfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının üzerinden üç yıl geçti. Sosyal medyada birçok kişi #Suruç etiketi ile yaptıkları paylaşımlarla hayatını kaybeden gençleri andı.

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20 Temmuz 2015'te Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) çağrısıyla bir araya gelen yaklşaık 300 genç, Suriye'nin Kobani kentine oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanmıştı.

Grup, Amara Kültür Merkezi’nde basın açıklaması yaptığı sırada bir IŞİD şüphelisinin intihar saldırısına hedef olmuştu. Patlamada, 33 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Bugün bombalı saldırının üzerinden tam üç yıl geçti. Sosyal medyada birçok politikacı #Suruç etiketi ile paylaştıkları mesajlarla hayatını kaybeden gençleri andı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter hesabında gençlerin fotoğrafı ile birlikte şu paylaşımda bulundu:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da hayatını kaybeden gençleri bir başka fotoğrafla andı:

CHP'li milletvekiller Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve Gamze Akkuş İlgezdi de paylaştıkları tweet'erde "Unutmayacağız" dedi:

Can Dündar ve Nurcan Baysal gibi gazeteciler de Twitter’dan Suruç katliamıyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

Sanatçı ve insan hakları aktivisti Ferhat Tunç da hiçbir sözün Suruç’ta yaşanan acıyı dindirmeye yetmeyeceğine vurgu yaptı:

Suruç Aileleri İnisiyatifi gençlerin hayatını kaybettiği Amara Kültür Merkezi’nde olduğunu ve adalet arayışını sürdüreceğini duyurdu.

DW/BD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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