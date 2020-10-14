 “Son Urartulu” Mehmet Kuşman’dan DW Türkçe izleyicilerine Urartuca dersi | MULTİMEDYA | DW | 09.11.2021

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MULTİMEDYA

“Son Urartulu” Mehmet Kuşman’dan DW Türkçe izleyicilerine Urartuca dersi

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyündeki Urartu Kalesi’nin uzun yıllar bekçiliğini yapan 81 yaşındaki Mehmet Kuşman, dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri ve yazabilen tek kişi. Kuşman, 81 yıllık ömrünün yaklaşık 60 yılını Urartuca’nın peşinde birçok ülkeye giderek ve bu dili öğrenmeye çalışarak geçirdi. DW Türkçe olarak Son Urartulu’nun verdiği temel Urartuca dersini çektik.

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Multimedya Bölümü

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