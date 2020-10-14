“Son Urartulu” Mehmet Kuşman’dan DW Türkçe izleyicilerine Urartuca dersi

"Konya'da Kürt olmak iki kere öteki"

"Konya'da Kürt mü Var?" adlı kitabın yazarı ve akademisyen Hacı Çevik, 90'lardan sonra Konya'ya göç eden Kürtlere yönelik tehdit ve saldırılara maruz kaldığına, Kürtlerin iki kez ötekileştirildiğine dikkat çekiyor.